CCOO del Hábitat lamenta el "limbo laboral" de los vigilantes de la Seguridad Social en La Rioja por el "impago"

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de CCOO del Hábitat ha criticado la "insostenible situación de desamparo económico y laboral" en la que se encuentran los vigilantes de seguridad destinados en las dependencias de la Seguridad Social en La Rioja.

La empresa adjudicataria del servicio, HETECSE SA, "ha dejado de abonar las nóminas correspondientes a los trabajadores, agravando una crisis que ya arrastraba tras haber solicitado formalmente el concurso voluntario de acreedores por falta de liquidez".

Desde CCOO del Hábitat se señala directamente como corresponsable de esta crisis a la Administración de la Seguridad Social, titular de las dependencias. Al no proceder a la rescisión inmediata de la contrata por incumplimiento flagrante ni licitar un nuevo concurso de urgencia, el organismo público mantiene a los trabajadores atrapados en un absoluto "limbo laboral", obligados a acudir a sus puestos de trabajo para garantizar el servicio público, pero sin percibir remuneración alguna. Un modelo de contratación pública que "precariza".

El "impago de los salarios en La Rioja evidencia, una vez más, el fracaso de un modelo de contratación basado únicamente en criterios económicos a la baja". Las contratas públicas "con presupuestos insuficientes acaban asfixiando los derechos más básicos de las plantillas". En el caso de HETECSE, "los antecedentes por retrasos reiterados en el pago de los salarios ya habían provocado sanciones previas por parte de la Inspección de Trabajo en otras delegaciones del país".

Ante la gravedad de los hechos, el sindicato exige de manera urgente a la dirección de HETECSE, la regularización inmediata de todos los salarios pendientes y transparencia sobre el estado de las cuentas.

A la Dirección de la Seguridad Social, la rescisión urgente e inapelable del contrato con HETECSE "ante el impago salarial manifiesto".

Además, piden una nueva licitación con cláusulas sociales: La convocatoria inmediata de un nuevo concurso público de urgencia que garantice la subrogación completa de la plantilla riojana, asegurando la solvencia financiera de la nueva adjudicataria.

CCOO del Hábitat advierte de que, si la Seguridad Social "no resuelve los contratos vigentes en el plazo improrrogable de 15 días, el sindicato iniciará un calendario de movilizaciones y protestas frente a las sedes afectadas en La Rioja".

"Los trabajadores no van a pagar los platos rotos de una pésima gestión empresarial amparada por la pasividad y la burocracia de la propia Administración del Estado", ha concluido el sindicato.