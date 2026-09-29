CCOO del Hábitat y USO Servicios firman el primer Convenio Colectivo de Lavanderías Industriales de La Rioja

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO del Hábitat de La Rioja y USO Servicios de la Rioja han alcanzado un acuerdo para la firma del I Convenio Colectivo de Lavanderías Industriales de La Rioja "que supone un importante avance en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector".

La firma de este primer convenio colectivo, subrayan las centrales sindicales en un comunicado, "supone un hito para las trabajadoras y trabajadores de las lavanderías industriales de La Rioja, al establecer por primera vez un marco propio de regulación de las condiciones laborales y recoger importantes mejoras en materia de jornada, conciliación, compensaciones económicas y derechos laborales".

Uno de los avances más destacados del acuerdo es "la reducción de la jornada laboral en 30 horas durante los tres años de vigencia del convenio", a lo que se suman "tres días de asuntos propios, que tendrán la consideración de jornada de trabajo efectivo".

En conjunto, "estas medidas supondrán una reducción efectiva de hasta 54 horas de trabajo anuales, lo que representa una mejora significativa en las condiciones de vida y conciliación de las personas trabajadoras del sector".

El convenio "también incorpora importantes mejoras económicas". Entre ellas, destaca "la creación de un plus de 90 euros por cada día festivo trabajado, una reivindicación fundamental para compensar adecuadamente la prestación de servicios durante los días festivos".

Asimismo, se establece "un plus de transporte de 2,15 euros por día trabajado para aquellas personas que tengan que desplazarse más de 10 kilómetros, contribuyendo así a compensar los gastos derivados de los desplazamientos al centro de trabajo".

En materia de protección social, el acuerdo contempla "un complemento de mejora de la prestación hasta alcanzar el 100% del salario en los casos de incapacidad temporal derivados de accidente laboral o enfermedad profesional, reforzando la protección de las personas trabajadoras ante situaciones especialmente sensibles".

El I Convenio Colectivo de Lavanderías Industriales de La Rioja también recoge "mejoras en las licencias retribuidas, ampliando y mejorando los derechos de las personas trabajadoras en situaciones personales y familiares que requieren una especial atención".

Desde CCOO del Hábitat de La Rioja y USO Servicios de La Rioja "valoramos positivamente el acuerdo alcanzado, fruto de la negociación colectiva y de la fuerza que supone contar con una representación sindical en el sector".

"La firma de este convenio demuestra, una vez más, que la organización sindical y la negociación colectiva son herramientas fundamentales para conquistar derechos, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia un empleo más digno y de mayor calidad", afirman.

Desde CCOO del Hábitat y USO Servicios "seguiremos trabajando para que este primer convenio sea el punto de partida de nuevos avances y mejoras para todas las personas trabajadoras del sector de lavanderías industriales de La Rioja".