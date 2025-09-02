LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO indica que el paro "vuelve a subir en agosto" y evidencia la "fragilidad de nuestro mercado laboral". En un comunicado, el sindicato ha señalado que el desempleo "aumentó en 34 personas en agosto, alcanzando las 12.171". Aunque en comparación con hace un año hay 678 desempleados menos (-5,2 por ciento), la subida "encadena dos meses consecutivos y refleja la debilidad estructural de nuestro mercado de trabajo, muy marcado por la estacionalidad".

El aumento se concentra en servicios (+66) e industria (+60), mientras que la agricultura y el grupo de personas sin empleo anterior reducen sus cifras. Además, la afiliación a la Seguridad Social "cayó en 1.085 personas en un solo mes, lo que evidencia que el empleo en la región depende en exceso de sectores estacionales".

Desde CCOO La Rioja han advertido que, "pese a la mejora interanual, no basta con encadenar buenos datos puntuales: es imprescindible diversificar la economía, reforzar la industria y garantizar empleo estable para que los altibajos de cada campaña no marquen el futuro de miles de personas trabajadoras".