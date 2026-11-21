Archivo - Un albañil trabaja en una obra - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja valora "la subida del 5,3 por ciento del SMI para 2027, que supone 65 euros más al mes y 910 euros más al año, y advierte de que las empresas no pueden neutralizarla absorbiendo complementos". El sindicato reclama que el impulso del salario mínimo "se traslade al conjunto de los salarios a través de la negociación colectiva".

Según el informe del Gabinete Económico confederal de CCOO publicado hoy, la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada el martes por el Consejo de Ministros, hasta 1.286 euros al mes en 14 pagas (18.004 euros anuales), beneficiará en La Rioja a unas 8.000 personas asalariadas, el 6,2 por ciento del total.

En el conjunto de España llegará a cerca de dos millones de trabajadores y trabajadoras, el 10,1 por ciento de la población asalariada. Se trata, además, de una estimación conservadora: el cálculo parte de la población asalariada a jornada completa y aplica el mismo porcentaje a la jornada parcial, donde el salario por hora es menor y la incidencia real del SMI probablemente sea mayor.

MENOR INCIDENCIA NO SIGNIFICA SALARIOS ALTOS

Que La Rioja se sitúe por debajo de la media estatal "no debe llevar a engaño". El salario medio riojano "sigue ligeramente por debajo del estatal, según los datos de salarios de la EPA de 2024, y la brecha salarial de género en la región alcanza el 13,9 por ciento, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del mismo año".

Las subidas del SMI benefician sobre todo a las mujeres: en el conjunto del Estado, el 60 por ciento de quienes lo perciben son mujeres y la incidencia entre ellas (13,5 por ciento) casi duplica la de los hombres (7,1 por ciento).

La estructura productiva riojana también explica dónde se concentra el impacto. El campo, que concentra el 6 por ciento del empleo riojano, es el sector donde el SMI tiene más incidencia a nivel estatal (casi un 30 por ciento de su población asalariada), seguido de otros servicios (28 por ciento) y del comercio y la hostelería (14 por ciento). Son también los sectores donde se concentran las peores condiciones laborales.

QUE LA SUBIDA LLEGUE ÍNTEGRA A LAS NÓMINAS

Para CCOO de La Rioja, la subida solo garantizará el poder adquisitivo si llega realmente a las nóminas: "Vamos a vigilar empresa a empresa que nadie neutralice la subida compensando o absorbiendo complementos que retribuyen otras cosas, como la antigüedad, la nocturnidad o la penosidad. Esos pluses no son moneda de cambio", señala el sindicato.

CCOO de La Rioja subraya además que las cifras de actividad y los márgenes empresariales están en máximos históricos: "El salario mínimo marca el camino, pero no basta. Ahora toca que los convenios riojanos recojan subidas ambiciosas para todos los salarios, porque la riqueza que se genera en La Rioja tiene que repartirse de forma justa".