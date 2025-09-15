CCOO Industria de La Rioja plantea una Plataforma reivindicativa para el convenio del sector del calzado

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria de La Rioja inicia la 1ª reunión con las personas representantes para realizar la Plataforma reivindicativa de cara a la próxima negociación del convenio del sector del Calzado. La Federación de Industria de CCOO en La Rioja comienza el trámite previo al vencimiento del Convenio Estatal demostrando su fuerza y liderazgo en el sector del Calzado.

Para ello se han reunido en Arnedo para marcar las directrices de la próxima negociación del Convenio Estatal de la Industria del Calzado, en la que la principal apuesta "va a ser hacer partícipe a todas las personas trabajadoras del sector, para que conozcan de primera mano cómo van las negociaciones de su Convenio de aplicación tal y como hicimos en la anterior negociación".

Desde la Federación de CCOO Industria de La Rioja y su responsable Diego Belón valora de manera positiva la reunión mantenida con los delegados y delegadas que representan al sindicato, ajustando bien los tiempos y buscando la formula para "poder tener las plataformas reivindicativas lo antes posible para que podamos sentarnos a negociar ya en el mes de enero de 2026 y conseguir mejoras en materia salarial, en materia social y de reducción de jornada, para que las personas trabajadoras conozcan de manera rápida y eficaz los resultados de la negociación, para tomar las decisiones que correspondan". Se ha fijado una nueva reunión para el día 10 de octubre en la sede Comarcal de CCOO de Arnedo.

El calzado es un motor económico importantísimo en la comarca, y hay que realizar un esfuerzo para que los beneficios repercutan en los salarios y en mejorar las condiciones sociales y en materia de Salud Laboral de las personas trabajadoras del sector y el buen funcionamiento de las empresas.