CC.OO llama a incidir en las licitaciones públicas en la prevención de riesgos tras el fallecido en Azofra

Concentración frente a la sede de CC.OO - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en La Rioja, Eva Fernández, ha hecho hoy un llamamiento a las administraciones para que, en las licitaciones públicas, se incida en la prevención de riesgos laborales tras el fallecimiento del trabajador siniestrado en Azofra.

Miembros del sindicato se ha concentrado, en la mañana de hoy, frente a la sede de CC.OO en Logroño en solidaridad con el transportista vecino de Azagra que resultó herido en un accidente laboral en Azofra (La Rioja) a principios de mes y falleció en la UCI de un centro hospitalario de Pamplona, donde se encontraba ingresado.

El fallecido era trabajador de una empresa de transportes navarra y el suceso se produjo el 4 de diciembre, durante las obras de modernización de regadío. Aunque fue trasladado al Hospital San Pedro lo derivaron a Pamplona, donde falleció el pasado día 10.

Fernández ha visto "crucial dar visibilidad a la siniestralidad y visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía de que prevenir en los puestos de trabajo salva vidas".

En este caso particular, además de empatizar con lo ocurrido con el trabajador, ha puesto el acento en que se trata de una obra pública y financiada con fondos europeos.

Para Comisiones Obreras, "los fondos europeos no son solamente para el beneficio de las empresas, o de las administraciones, sino que tienen que servir para mejorar los puestos de trabajo, no sólo para conservar el empleo sino para mejorarlo".

En La Rioja, ha dicho, están aumentando un veinte por ciento los accidentes graves en jornada laboral; y también están aumentando los accidentes graves en itinere.

Por eso, desde Comisiones Obreras se va a seguir insistiendo, ha indicado, y luchando para exigir a las empresas "lo que es de obligado cumplimiento, que es prevenir los accidentes laborales".