CCOO pide al Gobierno que "deje de refugiarse" en lo que hizo el PP y redoble los esfuerzos de inversión del ferrocarril

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, atiende a los medios en la UR - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de refugiarse" en lo que hizo el PP "cuando recortó notablemente el gasto en la inversión en ferrocarril" y trabaje para "redoblar los esfuerzos de inversión" que permitan al sistema actual "ofrecer más seguridad a la población, reforzar las plantillas y mejorar sus infraestructuras".

Como ha recordado el Gobierno actual "lleva ya siete años en vigor y, por tanto, tiene que recoger también las medidas que les proponemos los sindicatos".

Así se ha referido tras la decisión de los maquinistas de mantener la huelga del próximo lunes tras una tercera reunión sin acuerdo con el ministro, Óscar Puente. El paro está previsto para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

Sordo ha hecho estas declaraciones en la Universidad de La Rioja, minutos antes de clausurar la Jornada 'La insuficiencia de la protección frente al despido improcedente en España: un debate abierto', que organizan la propia Universidad y CC.OO.

A preguntas de los periodistas, el secretario general del sindicato ha explicado que desde CCOO "vamos a apurar hasta el último momento la negociación pero, en estos momentos, se mantiene la huelga prevista para la próxima semana".

Con dicha convocatoria de huelga, explica, "se pretende forzar una negociación en la que se adopten medidas estratégicas y contundentes para mejorar las infraestructuras ferroviarias".

Pero también -insiste- "para trasladar una imagen y una sensación de seguridad en el sistema ferroviario a la población" y "para reforzar las plantillas y las estructuras destinadas a un correcto funcionamiento del sistema ferroviario".

Como ha reflexionado, España "ha presumido mucho" de ser el segundo país del mundo con más líneas de trenes y de línea ferroviaria de alta velocidad y esto "es objetivamente así" pero, como ha indicado, "hay que tener en cuenta que el tráfico ferroviario se ha multiplicado en los últimos años, que se ha liberalizado el sector y han entrado más operadores".

"Y esto exige redoblar los esfuerzos de inversión que hace 10 años se dejaron de hacer, por ejemplo, con las políticas de austeridad", ha finalizado.