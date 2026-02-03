CCOO La Rioja alerta de cronificación de paro femenino y de lento ritmo de recuperación frente a media nacional

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha alertado este martes de la cronificación del paro femenino y el lento ritmo de recuperación frente a la media nacional. El mes de enero se cierra en La Rioja con un incremento de 140 personas en las listas del desempleo (+1,14%), situando la cifra total en 12.454 riojanos y riojanas sin trabajo.

Desde CCOO La Rioja, tras analizar los datos, "mostramos nuestra preocupación por varios factores clave", comenzando porque "el fin de la Navidad castiga a los Servicios, ya que el aumento del paro se concentra casi exclusivamente en este sector, lo que demuestra una excesiva dependencia de la estacionalidad".

Por el contrario, "valoramos positivamente el aguante de la Industria (-183) y la Construcción (-116), que actúan como diques de contención".

El sindicato alerta de "un mercado laboral con rostro de mujer, la brecha de género sigue siendo el gran problema estructural", señalando que "de cada 10 personas en paro en nuestra región, 6 son mujeres (7.450 frente a 5.004 hombres), es inadmisible que las mujeres asuman el 60% del desempleo total".

A su juicio, "La Rioja se queda atrás, aunque el paro ha bajado un 1,76% respecto a enero de 2025, esta cifra palidece frente al descenso nacional del 6,17%". "Nuestra comunidad está creando empleo a un ritmo casi cuatro veces más lento que el resto de España", afirman.

Y, por último, subrayan "la precariedad en la contratación, dos de cada tres contratos firmados en enero han sido temporales".

Por tood ellol, CCOO "insta al Gobierno regional a dejar de confiar en el calendario y apostar por políticas activas de empleo con perspectiva de género y un plan industrial potente que genere empleo estable y de calidad".