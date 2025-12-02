CCOO La Rioja muestra "su preocupación" ante la fragilidad del empleo en la región

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

A pesar del descenso interanual en 448 personas, CCOO subraya que la reducción del desempleo en La Rioja (3,57%) se sitúa notablemente por debajo de la media nacional (6,23%). Esta diferencia indica una recuperación del empleo "más lenta y menos intensa que en el conjunto del país".

El sindicato destaca el aumento del paro en sectores con alta estacionalidad y precariedad, como Agricultura y Construcción, lo que evidencia la debilidad de la estructura productiva regional frente a los cambios de ciclo.

LA BRECHA DE GÉNERO, UNA URGENCIA

Los datos confirman que las mujeres siguen siendo las principales damnificadas por el desempleo en La Rioja, con 7.285 paradas frente a 4.804 hombres. Esta brecha de género es una discriminación estructural que exige la implementación urgente de políticas activas de empleo con una clara perspectiva de género para garantizar la igualdad.

Además, y ante "la drástica caída" de la contratación en noviembre (casi un 35% menos) y la persistente temporalidad (donde los contratos temporales siguen superando a los indefinidos), CCOO La Rioja exige a las administraciones:

1. Potenciar el Plan Industrial: Es fundamental impulsar la industria riojana para generar empleo estable y de calidad, que no esté sujeto a la estacionalidad de otros sectores.

2. Combatir la Precariedad: Reforzar la Inspección de Trabajo y velar por el cumplimiento estricto de la reforma laboral para transformar los contratos temporales en indefinidos.

CCOO continuará defendiendo "la necesidad de un cambio de modelo productivo que garantice la estabilidad, los derechos laborales y la igualdad de oportunidades en La Rioja".