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LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO señala que el paro baja en La Rioja pero "la región se queda rezagada respecto al resto de España". El desempleo descendió en 177 personas en mayo de 2026 hasta situarse en 11.980 desempleados, un descenso del 1,46 por ciento respecto a abril.

CCOO La Rioja valora positivamente esta reducción mensual, en línea con la tendencia general del Estado, donde el paro cayó en 36.323 personas (-1,54 por ciento). Sin embargo, el dato que preocupa al sindicato es la evolución del último año: en doce meses, La Rioja solo ha reducido el paro en 62 personas, un escaso -0,51 por ciento.

En ese mismo periodo, el conjunto de España lo ha hecho en 134.162 personas, un -5,47 por ciento. La Rioja está avanzando diez veces más despacio que la media nacional. Un modelo productivo que genera dudas El sector servicios concentra 7.719 de los 11.980 parados (el 64 por ciento del total), reflejo de la apuesta institucional por el turismo. CCOO advierte de que un modelo orientado al turismo genera empleo precario y estacional, sin capacidad de garantizar estabilidad. Mientras tanto, la industria, con 2.055 parados, apenas registra mejoras.

La brecha de género, sin resolver Las mujeres representan el 60,7 por ciento del paro en La Rioja: 7.267 frente a 4.713 hombres. El grupo más vulnerable son las mujeres mayores de 45 años, con 4.576 desempleadas.

Para CCOO, "esta brecha no mejorará sin políticas activas específicas, especialmente en un modelo económico donde el empleo de servicios afecta de forma desproporcionada a las mujeres".

"La bajada mensual del paro es una buena noticia, pero no puede tapar la realidad: La Rioja se está quedando atrás. Necesitamos un debate serio sobre el modelo productivo de esta región. Más turismo no puede ser la respuesta a todo. Queremos empleo estable, de calidad, y políticas que reduzcan la brecha de género de una vez por todas", ha concluido el sindicato.