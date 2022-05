CCOO y UGT exigen "una exhaustiva investigación" y "responsabilidades" tras el incendio de la planta de biodiésel

Han mantenido un minuto de silencio en memoria de los dos trabajadores fallecidos

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de La Rioja han mantenido este viernes un minuto de silencio en memoria de los dos trabajadores fallecidos ayer tras las explosiones en la planta de biodiésel de Calahorra a la vez que han reivindicado una "exhaustiva investigación del accidente" y "responsabilidades" para "parar esta lacra".

CCOO y UGT han realizado este minuto de silencio frente a la Delegación de Gobierno en La Rioja en donde, previamente, habían previsto una concentración para pedir un pacto de estado por la industria.

Tras el suceso de ayer de Calahorra, los sindicatos han querido mostrar su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas así como a todos los trabajadores de la planta de biomasa.

En este punto, el secretario general de UGT-FICA, Juan Carlos Alfaro, ha querido trasladar el "pésame" a las familias a la vez que ha asegurado que "en este país, la mayor pandemia que tenemos son los accidentes de trabajo".

Además, ha querido lanzar tres cuestiones: En primer lugar, "la formación de los trabajadores para trabajar en esa planta, si existían protecciones o recursos preventivos y, finalmente, si se habían tomado todas las medidas de gases necesarias al estar en un ambiente explosivo".

Por su parte, el secretario general de industria de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha asegurado que es "intolerable" que en el año 2022 "hayan personas que se vayan a trabajar y no vuelvan a su casa por tener un accidente laboral".

"Hay que exigir responsabilidades porque es algo que no se puede tolerar", ha dicho. Además, "en nuestro país muere más de una persona cada dos días por accidentes de trabajo".

Ante ello, Alfaro ha pedido "formación" porque "las empresas deben ser conscientes de que un accidente de trabajo no es culpa del trabajador si no de no tomar las necesarias". También ha indicado, "hay que hacer hincapié en los riesgos laborales para evitar estas situaciones".