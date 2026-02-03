El CCR expondrá la colección completa de arte de Altadis sacando a la luz las que se encontraban sin exponer en el Museo

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, informan de un nuevo convenio para la difusión de la Colección de Arte de Altadis - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura del Rioja expondrá la colección completa de arte de Altadis (cedida al Gobierno de La Rioja en el año 2013) sacando a la luz las obras que se encontraban sin exponer en el Museo de La Rioja.

El director general de Cultural, Roberto Iturriaga, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, en la que ha informado de la cesión, por parte del Gobierno riojano, de dos nuevas colecciones al Ayuntamiento de Logroño.

Esto supondrá que el Consistorio cuente con la colección completa; un total de 42 obras que se expondrán en el Centro de Cultura del Rioja.

Las que ya estaban cedidas al Ayuntamiento de Logroño se podían visitar, hasta ahora, en los sótanos del Ayuntamiento y las dos ultimas colecciones cedidas ahora se encontraban en el Museo de La Rioja pero no habían sido, aún, expuestas, ha indicado el director general.

Iturriaga ha puesto sobre la mesa el valor del convenio firmado con el Ayuntamiento de Logroño para que la colección esté completa y se pueda acercar al público, destacando que se trata de una colección que premiaba a artistas jóvenes.

Sainz, por su parte, ha destacado el interés del Ayuntamiento de Logroño en "enriquecer espacios municipales con obras de primer nivel" que en este caso, además, podrán ser disfrutadas por turistas.

Los Premios Altadis de Artes Plásticas (2000-2007) incluyen 42 obras representativas del arte contemporáneo, incluyendo instalaciones, fotografía y pintura.

Entre sus galardonados figuran Bleda y Rosa, Juan Ugalde, Valérie Belin, Jon Mikel Euba, Sophie Dubosc, Mateo Maté, Agnes Thurnauer, Bruno Perramant, Cabello Carceller y Sergio Prego.