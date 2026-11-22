Realidad inmersiva - RAQUEL MANZANARES TEL.630202852

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja vuelve a sortear 50 entradas dobles para acceder a su nuevo espacio de Realidad Inmersiva, inaugurado el pasado 2 de noviembre. Hasta el 26 de noviembre a las 20,00 horas, se puede participar en un sorteo de 50 entradas dobles que darán acceso al nuevo espacio de realidad inmersiva del Centro de la Cultura del Rioja.

Para participar en el sorteo es necesario contestar correctamente a las preguntas que se plantean en el post dedicado al sorteo (https://www.instagram.com/p/Df9f4Tznaux) en la sección de comentarios del post y seguir la cuenta del Centro de la Cultura del Rioja en Instagram (@culturadelrioja).

Cerrado el plazo de participación, el viernes 27 de noviembre, se sortearán los agraciados entre aquellos usuarios que cumplan los requisitos del concurso, y se les notificará mediante la propia publicación del sorteo. Hasta el 29 de noviembre, los ganadores deberán confirmar que aceptan estas entradas y a partir del 30 de noviembre se dará aviso a los suplentes. Las entradas se podrán disfrutar en los pases de los días 19 y 20 de diciembre.

Las bases del sorteo se pueden consultar en la web https://logrono.es/-/centro-de-la- cultura-del-rioja.

El pasado 2 de noviembre, el Centro de la Cultura del Rioja inauguró este nuevo espacio en la tercera planta del edificio, completando la oferta cultural del CCR, que ya cuenta con distintas exposiciones además de espacios dedicados para catas y otras actividades relacionadas con el mundo del vino.

'Sumérgete en Rioja' es un proyecto audiovisual 360° en paredes y suelo, que envuelve al visitante en el universo y el alma de La Rioja durante 15 minutos.

La experiencia inmersiva puede visitarse de lunes a jueves a las 11,00, 13,00, 17,30 y 19,00 horas, y de viernes a domingo a las 10,00, 11,00, 13,00, 17,30, 19,00 y 20,00 horas.

Las entradas de acceso a este espacio tienen un coste de 7 euros y 10 euros si se quiere visitar también la totalidad del edificio. Se pueden comprar en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.