Celebración en La Rioja de la Patrona de Aviación del Ejército de Tierra, Nuestra Señora de los Ángeles - DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El día 23 de junio a las 10,00 horas ha tenido lugar la celebración de la Patrona de Aviación del Ejército de Tierra, Nuestra Señora de los Ángeles. Se ha desarrollado en el Acuartelamiento 'Héroes del Revellín' de Agoncillo (La Rioja).

La conmemoración ha consistido en un acto militar presidido por el Jefe del Batallón de Helicópteros de Maniobra III, teniente coronel Pablo Soler Corredera, al que han asistido numerosas autoridades civiles y militares -entre ellas, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz-, en el que se han destacado las capacidades vanguardistas de desarrollo e innovación de las unidades de la Aviación del Ejército de Tierra destinadas en el acuartelamiento.

El Batallón de Helicópteros de Maniobra número III (BHELMA III) está actualmente desplegado en Eslovaquia, en el marco de la operación de la OTAN de refuerzo del flanco este europeo y alistado en una fuerza de reacción rápida que sería desplegada en muy corto espacio de tiempo donde se la requiriera. A sus 180 efectivos se incorporarían 40 nuevos soldados, la mitad de ellos riojanos, a finales de este año.

La Sección Delegada de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET) es un centro docente encargado de formar a los mecánicos y aviónicos en las tareas de mantenimiento que requiere el NH90. Además, dispone de unos modernos medios de simulación donde las tripulaciones del BHELMA III se instruyen en escenarios realistas y demandantes.

El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL) es un órgano de mantenimiento de helicópteros que se encarga de realizar las revisiones y reparaciones más complejas de la flota de helicópteros, destacando por su alto nivel de especialización.