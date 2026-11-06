El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acoge la exposición 'Materia y color', de Kara Abad - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición de pintura 'Materia y color' de la arnenada Klara Abad puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo hasta el 19 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. La inauguración tendrá lugar esta tarde a partir de las 19,30 horas.

'Materia y color' nos invita a descubrir una mirada personal a través de las texturas, las formas y el color. Se trata de una muestra donde la materia cobra vida y se transforma en emoción y expresión. Una propuesta artística que nos acerca al universo creativo de esta artista arnedana.

Su relación con la pintura surge de manera casual; lo que comienza casi por azar se convierte en un camino de descubrimiento y aprendizaje constante. A lo largo de los años, ha ampliado su formación artística en la Universidad de Siracusa (Sicilia), ciudad en la que residió durante varios años, así como en Madrid y Tarragona, donde asistió a diferentes escuelas de arte. También ha recibido clases del pintor Salvador Gómez. Actualmente vive en Alicante, donde continúa explorando nuevas técnicas y estilos como alumna de Luis Clemot.

Hablar de la pintura de Klara Abad es hablar de color, de fuerza y de emoción. La expresividad de la espátula y la intensidad de las texturas dan vida a unas obras en las que el sentimiento fluye con libertad y se apodera de cada rincón del lienzo.

Esta fuerza se hace especialmente presente cuando pinta su tierra, sus lugares favoritos y las personas que forman parte de ella.

Su obra no busca el detalle minucioso ni la delicadeza ornamental; busca transmitir, emocionar y despertar recuerdos. La añoranza y el arraigo se transforman en una explosión de colores, trazos y sensaciones que envuelven al espectador y difícilmente lo dejan indiferente.