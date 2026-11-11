El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge la exposición de escultura de Emilio San Andrés

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge la exposición de escultura "Doce", formada por obras de Emilio San Andrés, organizada por la Red Vecinal Contra la Violencia de Género. Podrá visitarse hasta el 28 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Emilio San Andrés es un artista nacido en Logroño formado en disciplina de la escultura, aunque la compagina con otros aspectos del arte como el diseño y la fotografía.

La serie "Doce" está compuesta por 14 obras y todas ellas giran sobre un mismo tema: la violencia de género.

"Lo que pretendo con esta serie es mover conciencias. Muchas veces se ha dicho que vale más una imagen que mil palabras, así que me propuse la tarea de llevar a cabo esa concienciación con un fin muy determinado y que no es otro más que hacer sentir al espectador, no sólo con la obra sino también con el ambiente creado, cómo se tiene que sentir una mujer maltratada y aislada de su entorno", afirma su autor.

El título de cada obra expuesta es la fecha en la que murió cada una de las mujeres. La única que va sobre peana (primera y origen) lleva registrados en ella las fechas de esos asesinatos.

La exposición se colgó también en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo en noviembre del año 2023, también impulsada por la Red Vecinal Contra la Violencia de Género.