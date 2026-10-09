El Centro de Simulación Avanzada acoge una jornada de Medicina Intensiva con profesionales del San Pedro y Álava - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha acogido esta semana una jornada conjunta de los Servicios de Medicina Intensiva del Hospital Universitario San Pedro de Logroño y del Hospital Universitario de Álava, en la que han participado alrededor de 20 profesionales.

La actividad se ha centrado en el entrenamiento mediante simulación clínica para el manejo de situaciones complejas en pacientes críticos y tendrá continuidad el próximo mes de noviembre con una nueva actividad en la que participarán profesionales del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Este modelo de capacitación conjunto favorece el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de diferentes servicios de centros hospitalarios mediante la simulación en un entorno seguro y controlado.

En este marco, el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ya ha acogido la participación de especialistas procedentes de hospitales de referencia en sus comunidades autónomas como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, o el Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Cataluña, que han contribuido a la formación de profesionales en técnicas como la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO).

FORMACIÓN EN EL MANEJO DEL PACIENTE CRÍTICO

Bajo el título 'I Curso de Simulación Clínica en el Manejo del Paciente Crítico', la jornada que se ha desarrollado en el día de hoy ha sido dirigida a médicos residentes y ha tenido como objetivo reforzar sus competencias clínicas mediante el empleo de técnicas de simulación avanzada.

A lo largo de la jornada se han desarrollado*cuatro casos clínicos simulados, diseñados para reproducir situaciones complejas de la práctica clínica habitual con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en un entorno seguro y controlado. Cabe destacar que dos de los escenarios se han centrado específicamente en*patología neurocrítica, con especial atención a las herramientas y estrategias de neuromonitorización del paciente crítico.

La metodología de simulación ha permitido a los participantes entrenar tanto las habilidades técnicas como la comunicación y el trabajo en equipo, favoreciendo posteriormente la reflexión y el análisis de las actuaciones realizadas durante las sesiones de briefing.

El curso ha contado, asimismo, con la acreditación de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP), reforzando el reconocimiento y la calidad de esta actividad formativa.

Formación de más de 1.650 profesionales El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, adscrito a Fundación Rioja Salud y ubicado en el edificio del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), inició su actividad en abril de 2024. Desde entonces, un total de 1.659 profesionales han participado en actividades de formación y entrenamiento en el centro.

Entre otras actuaciones, el centro reproduce un box de urgencias, unidad de cuidados críticos y reanimación y cuenta con un simulador específico ECMO y con maniquíes de alta fidelidad de pacientes adultos y pediátricos para la enseñanza de diferentes técnicas de soporte vital avanzado, la intubación, el cateterismo o la administración de inyecciones. Del mismo modo, el nuevo espacio formativo dispone de simuladores de realidad virtual con los que se puede afrontar diferentes intervenciones quirúrgicas en un entorno completamente inmersivo.

El centro posee otras herramientas que facilitan la adquisición de destrezas como son los simuladores de realidad virtual, que permiten proporcionar entrenamientos en ecografía o ensayar intervenciones quirúrgicas con laparoscopia. Además, entre las diferentes habilidades que se pueden entrenar, destacan técnicas diagnósticas de fondo de ojo o un entrenador digital de diagnóstico de oído.

Asimismo, el espacio también dispone de simuladores para la enseñanza en técnicas como la inserción suprapúbica ecoguiada para el entrenador de sondaje vesical, el cateterismo venoso central insertado periféricamente, la punción arterial, lumbar o la epidural ecoguiada.