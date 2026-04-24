El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha formado a más de 1.400 profesionales sanitarios en dos años - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha formado a 1.416 profesionales sanitarios desde su puesta en funcionamiento en abril de 2024, consolidándose como un recurso clave del Sistema Público de Salud de La Rioja para la mejora de la seguridad del paciente y la calidad asistencial mediante el entrenamiento de escenarios clínicos de alta complejidad.

Los datos correspondientes a los dos primeros años de actividad de este espacio de simulación clínica han sido anunciados hoy, día 24, por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en el marco de una jornada formativa conjunta entre profesionales de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

La titular de Salud ha destacado que "en el segundo aniversario de nuestro Centro de Simulación Avanzada, del que nos sentimos profundamente orgullosos, hacemos un balance muy positivo de lo que ha supuesto para nuestros hospitales, centros de salud y, especialmente, para los ciudadanos de La Rioja este centro que ha formado a más de 1.400 profesionales sanitarios desde su puesta en funcionamiento hace dos años, lo que supone un impacto directo en la mejora de la seguridad del paciente y en la calidad de la atención sanitaria".

En este sentido, Martín ha recordado que este centro "permite que los profesionales del Sistema Público de La Rioja puedan desarrollar habilidades y destrezas mediante la escenificación de situaciones reales del ámbito clínico, desde técnicas diagnósticas a operaciones quirúrgicas". Además, ha recordado que "nuestro centro se ha convertido en un punto de referencia que atrae a profesionales de otros puntos de España, como pudimos ver la semana pasada con el Hospital de Valdecilla o hoy mismo con especialistas de Vall d'Hebron, que nos forman en técnicas de vanguardia como la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO)".

MÁS DE 111 CURSOS

"Desde que iniciamos este camino en abril de 2024, se han impartido más de 111 cursos. Nuestra voluntad es seguir avanzando y ampliando recursos para que la vocación y el compromiso de nuestros profesionales cuenten con las mejores herramientas tecnológicas, permitiéndoles afrontar la práctica clínica real con la máxima seguridad y confianza", ha asegurado la titular de Salud y Políticas Sociales.

Además, la consejera ha agradecido y felicitado a los profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja "por su alto nivel de compromiso, su implicación en la formación continuada y su contribución constante a la mejora de la calidad asistencial".

En la visita al Centro de Simulación Avanzada de La Rioja también han participado el gerente del SERIS, Luis Ángel González, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, el jefe de la Unidad de Medicina Intensiva, Adolfo Calvo, y el Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Medicina Intensiva e instructor en el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, el Dr. Enrique Chicote.

SITUACIONES CRÍTICAS Y POCO FRECUENTES

Por su parte, Adolfo Calvo ha destacado que "el Centro de Simulación es una herramienta de enorme valor para los profesionales de Medicina Intensiva, ya que permite entrenarse en situaciones críticas y poco frecuentes en un entorno seguro, sin riesgo real para el paciente, mejorando así la capacidad de respuesta y la seguridad asistencial".

Además, ha subrayado que "este espacio no solo refuerza la práctica clínica, sino que también facilita el trabajo de habilidades esenciales como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, así como el perfeccionamiento en el manejo de técnicas complejas como la ECMO, gracias a un simulador del que disponen muy pocos centros y que probablemente es único en la zona norte", ha dicho.

INVERSIÓN TECNOLÓGICA CON UN NUEVO SIMULADOR ECMO

La actividad formativa desarrollada hoy por los profesionales del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario Vall d'Hebron ha tenido como objetivo la formación en la técnica ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), dispositivo que sustituye de forma temporal la función del corazón y los pulmones cuando estos órganos fallan gravemente.

Esta técnica de soporte vital avanzado es empleada en pacientes en situación crítica, como infartos masivos, shock cardiogénico o paradas cardiorrespiratorias, en los que resulta clave una actuación rápida, coordinada y altamente especializada.

Precisamente, y para garantizar un manejo seguro y eficaz de esta técnica, el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha incorporado recientemente un simulador específico ECMO, por un importe de 43.547,90 euros, permitiendo a los profesionales entrenar complicaciones, procesos de retirada del soporte o situaciones de parada cardiorrespiratoria con ECMO.

La formación ha sido impartida por los profesionales del Hospital Vall d'Hebron, uno de los centros con mayor experiencia en ECMO y referente internacional en este ámbito. En el curso han participado médicos adjuntos y residentes de la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), personal de enfermería, cirujanos cardíacos y enfermeras perfusionistas, reforzando el enfoque multidisciplinar que requiere esta técnica.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, gestionado por Fundación Rioja Salud y ubicado en el edificio del CIBIR, mejora la eficacia, eficiencia y seguridad de las actuaciones clínicas al facilitar la adquisición de habilidades y destrezas gracias a la escenificación de situaciones reales.

Entre otras actuaciones, el centro reproduce un box de urgencias, unidad de cuidados críticos y reanimación y cuenta con maniquíes de alta fidelidad de pacientes adultos y pediátricos para la enseñanza de diferentes técnicas como la intubación, el cateterismo o la administración de inyecciones. Del mismo modo, el nuevo espacio formativo dispone de simuladores de realidad virtual con los que se podrán afrontar diferentes intervenciones quirúrgicas en un entorno completamente inmersivo.

El centro posee otras herramientas que facilitan la adquisición de destrezas como son los simuladores de realidad virtual, que permiten proporcionar entrenamientos en ecografía o ensayar intervenciones quirúrgicas con laparoscopia. Además, entre las diferentes habilidades que se pueden entrenar, destacan técnicas diagnósticas de fondo de ojo o un entrenador digital de diagnóstico de oído.

Asimismo, el espacio también dispone de simuladores para la enseñanza en técnicas como la inserción suprapúbica ecoguiada para el entrenador de sondaje vesical, el cateterismo venoso central insertado periféricamente, la punción arterial, lumbar o la epidural ecoguiada.