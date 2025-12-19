Los centros jóvenes municipales iniciarán el próximo martes su programación de actividades para esta Navidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros jóvenes municipales El Cubo, Lobete y El Tacón, junto con el Centro Infanto Juvenil La Atalaya, iniciarán el próximo martes 23 de diciembre su programación especial de actividades con motivo de la Navidad, dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años.

La propuesta, que se desarrollará hasta el 7 de enero, incluye una completa y variada oferta de ocio educativo y saludable, con actividades como torneos deportivos, talleres de distintas temáticas, cine, excursiones, cocina o patinaje sobre hielo, entre otras.

El objetivo de esta programación es ofrecer alternativas de ocio atractivas durante el periodo vacacional, generar espacios de encuentro entre iguales y promover actividades que fomenten el aprendizaje, la convivencia y la diversión.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la excursión al Acuario de San Sebastián, prevista para el viernes 26 de diciembre, así como la actividad en la pista de hielo de Lobete, que tendrá lugar el lunes 29 de diciembre.

Asimismo, el viernes 2 de enero se celebrará un matinal de cine, otra de las propuestas con mayor aceptación entre los jóvenes. Para participar en estas actividades será necesaria inscripción previa.

El deporte tendrá también un papel protagonista con la celebración del torneo intercentros de futbito, que se disputará el viernes 2 de enero, y con el 'Ping Pong Christmas Edition', que se celebrará el lunes 29 de diciembre en el Centro Joven El Cubo.

Dentro del apartado solidario, el martes 23 de diciembre los jóvenes de los tres centros realizarán una visita a la Cocina Económica, donde entregarán alimentos recogidos durante las últimas semanas.

Esta iniciativa se suma a otras actividades especiales como la preparación y celebración de un cotillón navideño, previsto para el martes 30 de diciembre.

La programación se completa con propuestas creativas y lúdicas como la elaboración de un vídeo de felicitación navideña para personas mayores, una cápsula del tiempo, un amigo invisible, talleres de galletas navideñas, un torneo de Mario Kart 8, entre otras actividades.

La programación completa para esta Navidad puede consultarse en la página web: www.centrosjovenes.lojoven.es

El horario de los centros jóvenes municipales será de lunes a viernes, de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

Los centros jóvenes son espacios públicos municipales dirigidos a adolescentes y sus familias, en los que se desarrollan actividades, servicios e iniciativas destinadas a complementar la formación académica, potenciar el trabajo en valores, las habilidades sociales, el trabajo en grupo y la participación, además de ofrecer alternativas de ocio educativo, activo y creativo.

La inscripción como socio o socia de los centros jóvenes municipales es gratuita y únicamente requiere la cumplimentación de una ficha de inscripción.

LA ATALAYA SE CONVIERTE ESTA NAVIDAD EN 'LA FÁBRICA DE SUEÑOS'

El Centro Infanto-Juvenil La Atalaya presenta su programación navideña bajo el lema 'La Fábrica de Sueños de La Atalaya', una propuesta que transforma el espacio joven en un lugar de creación, participación y convivencia durante las fiestas.

A través de esta temática, La Atalaya propone una programación que va más allá del ocio puntual, apostando por actividades que fomentan la confianza, la inclusión, la creatividad, la cooperación y el ocio saludable.

La programación se desarrollará de lunes a viernes de 16,30 a 21,30 horas, con espacios de acogida, juegos, talleres, asambleas y actividades dirigidas.