Los centros de salud de La Rioja se suman a las farmacias para concienciar sobre el uso responsable de los antibióticos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, junto al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García González, y la vicepresidenta y vocal de Oficinas de Farmacia, Esperanza del Campo Hidalgo-Zaragoza, han presentado hoy, día 17, el cartel informativo de la campaña, cuya difusión se extiende este año también a los centros de salud para acercar a la población recomendaciones sobre el uso adecuado de estos medicamentos.

La presentación ha tenido lugar en la farmacia Javier Alcalde, de Logroño, como ejemplo de la colaboración entre la Administración sanitaria y los profesionales farmacéuticos para reforzar la educación sanitaria y la prevención desde los espacios asistenciales más próximos a los ciudadanos.

Durante la presentación, Aparicio ha destacado que "la resistencia a los antibióticos es uno de los grandes desafíos para la salud pública y combatirla requiere la implicación de todos.

Este año damos un paso más en la sensibilización de la ciudadanía al incorporar por primera vez los centros de salud a una campaña que ya se venía desarrollando en las oficinas de farmacia, reforzando así la colaboración entre los profesionales de Atención Primaria y los farmacéuticos".

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García, ha puesto en valor la labor de las farmacias, que llevan años informando a la población y recalcando la importancia de cumplir estrictamente el tratamiento para que no sobre ninguna dosis en casa, y ha recordado que la farmacia es un espacio accesible donde el farmacéutico, profesional altamente cualificado, resuelve cualquier duda.

También ha destacado el trabajo conjunto de las farmacias y el Colegio con la Consejería, así como su participación en los programas PROA y One Health.

"Es un problema de salud importante a medio y largo plazo, y el uso racional de los antibióticos pasa también por no presionar al médico para que los recete ni, mucho menos, al farmacéutico para que los dispense.

Los resultados positivos ya se perciben y reflejan el compromiso de una ciudadanía cada vez más consciente de la necesidad de un uso correcto", ha afirmado.

Bajo el lema 'El problema de la resistencia a los antibióticos.

¿Qué es? ¿Qué puedo hacer?', el cartel invita a la población a consultar sus dudas tanto en las farmacias como en los centros de salud.

La campaña incorpora un mensaje central: 'Todos somos responsables de conseguir que los antibióticos sigan siendo eficaces'.

Con esta iniciativa, Salud amplía el alcance de sus actuaciones de sensibilización y aprovecha la cercanía y accesibilidad de los centros de salud de La Rioja para transmitir información clara y comprensible sobre un problema que constituye uno de los principales desafíos actuales para la salud pública.

Los profesionales farmacéuticos desempeñan un papel fundamental en la promoción del uso adecuado de los medicamentos, el seguimiento de los tratamientos y la resolución de las dudas de los pacientes.

La incorporación de los centros de salud a esta campaña permite reforzar esa labor desde Atención Primaria, favoreciendo la coordinación entre profesionales sanitarios y la difusión de mensajes comunes sobre la utilización prudente de los antibióticos.

La importancia de utilizar correctamente los antibióticos La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a la acción de estos medicamentos, dificultando el tratamiento de determinadas infecciones y comprometiendo su eficacia.

La Consejería recuerda que los antibióticos no son eficaces frente a infecciones causadas por virus, como la gripe o los catarros, y que deben utilizarse únicamente cuando estén prescritos por un profesional sanitario, respetando las dosis, los horarios y la duración del tratamiento.

En este sentido, Aparicio ha insistido en que *los antibióticos son medicamentos esenciales para tratar muchas infecciones, pero su utilización inadecuada pone en riesgo su eficacia.

Es fundamental que la ciudadanía comprenda que no sirven para combatir los virus y que nunca deben tomarse por iniciativa propia.

Cada vez que utilizamos correctamente un antibiótico estamos contribuyendo a proteger nuestra salud y la de los demás*.

Asimismo, se insiste en la importancia de no automedicarse, no compartir antibióticos con otras personas ni guardar restos para utilizarlos posteriormente.

Los medicamentos sobrantes o caducados deben depositarse en los puntos SIGRE de las farmacias.

La prevención de infecciones mediante la vacunación, la higiene de manos y otros hábitos saludables también contribuye a reducir la necesidad de tratamientos antibióticos.

UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

La presentación de este material se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Gobierno de La Rioja con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que este año se desarrolla bajo el lema 'Una sola salud, una sola acción: prevenir la RAM ya'.

Estas iniciativas se suman al trabajo de los equipos de los Programas de Optimización del Uso de los Antimicrobianos (PROA), las actividades de educación sanitaria y el concurso escolar de carteles sobre el uso prudente de los antibióticos, dirigido al alumnado de Educación Primaria y Secundaria.

Los últimos datos disponibles reflejan una evolución favorable en La Rioja: el consumo de antibióticos descendió un 8,7 % en Atención Primaria durante 2025 y cerca de un 7 % en Atención Hospitalaria respecto a 2024.

En este último ámbito se alcanzó el nivel más bajo de consumo de los últimos diez años.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja reafirman así su compromiso de trabajar de manera coordinada para fomentar un uso seguro y responsable de los antibióticos, con la implicación de los profesionales sanitarios y de toda la sociedad.