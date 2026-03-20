CEOE y Cepyme ven con "preocupación" el decreto de vivienda por Irán y avisan de "presión" para incluirlo

Archivo - El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEOE, Cepyme y FER han trasladado su "profunda preocupación" por la inclusión en un Real Decreto-Ley de medidas en materia de vivienda y han asegurado que la incorporación de estas iniciativas es "fruto" de una "presión política incomprensible" de una parte del Ejecutivo.

Así lo han indicado este viernes en un comunicado tras el anuncio efectuado hoy por el Gobierno sobre el paquete de medidas aprobado en Consejo de Ministros Extraordinario para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

A la espera de conocer el redactado final de estas, CEOE ha trasladado su rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que, a juicio de la patronal, suponen una "injerencia injustificada" en el derecho a la propiedad privada y generan una "preocupante" inseguridad jurídica.

Así, han advertido de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos.

"Una vez se publique el texto en el Boletín Oficial del Estado, analizaremos en detalle el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas", han expuesto desde la patronal.

En esta línea, CEOE y Cepyme han trasladado la necesidad de políticas públicas que "refuercen" la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos "intervencionistas e ideológicos" que ya han demostrado su "ineficacia".

EL GOBIERNO APRUEBA DOS DECRETOS ANTE LA GUERRA DE IRÁN

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Irán, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos.

El primero incluye, entre otras, la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

Por su lado, el segundo tiene medidas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.

Además, el plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán aprobado este viernes incluye la prohibición a las empresas que se beneficien de las ayudas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Irán de acometer despidos objetivo.