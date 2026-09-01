Cerca de 76 kilos de material pirotécnico bajo control de la Guardia Civil durante las fiestas de Calahorra

Inspección Guardia Civil material pirotécnico en fiestas de Calahorra - GUARDIA CIIVL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de Logroño, llevó a cabo varios dispositivos de control en Calahorra con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, en las que se desarrollaron diferentes espectáculos pirotécnicos con gran afluencia de público, entre ellos la tradicional "mascletá" y el "Correfoc".

Los dispositivos tuvieron como finalidad comprobar que el material pirotécnico utilizado, las condiciones de seguridad, la documentación y habilitación del personal participante y las zonas destinadas al desarrollo de los espectáculos cumplían con la normativa vigente, garantizando la seguridad tanto de los participantes como del público asistente.

INSPECCIÓN DE LA MASCLETÁ

En primer lugar, los especialistas de la Guardia Civil inspeccionaron la mascletá celebrada en la Glorieta Quintiliano, donde comprobaron la documentación presentada por la pirotecnia, así como la acreditación y habilitación del personal técnico y de los expertos encargados de la manipulación y disparo de los artificios pirotécnicos. La inspección incluyó el control físico de los 27 kilogramos netos de materia reglamentada previstos para el espectáculo, verificando su correcta catalogación y etiquetado, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, los agentes inspeccionaron sobre el terreno la zona de lanzamiento y comprobaron que el montaje, la inclinación de los artificios y las distancias de seguridad respecto al público y a los edificios colindantes se ajustaban a lo establecido para este tipo de espectáculos.

CONTROL DEL MATERIAL PIROTÉCNICO DEL CORREFOC

En el caso del Correfoc, los especialistas de la Guardia Civil verificaron la documentación aportada por la organización y la correspondiente autorización municipal para el recorrido establecido. Asimismo, comprobaron que la identidad del responsable y de los participantes coincidía con el listado oficial presentado.

Durante la inspección del material pirotécnico, los agentes constataron que los 48,499 kilogramos de materia reglamentada se correspondían con la cantidad comunicada a las autoridades. Los artificios utilizados, pertenecientes a las categorías F1, F2, F3, T1 y P1, cumplían los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Las actuaciones finalizaron sin que se detectaran infracciones en materia de armas, explosivos y artículos pirotécnicos.