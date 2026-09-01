El certamen de cortos 'Agarra la Vida' comienza hoy con historias de cuidados, escucha y reparación

Festival de cortos - AGARRA LA VIDA

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del certamen de cortos 'Agarra la vida' comienza hoy con seis cortometrajes, que se pueden difrutar en su web oficial y en YouTube hasta el 10 de octubre, con historias de cuidados, escucha y reparación.

El certamen vuelve a convertir el cine en una herramienta de sensibilización con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)

Seis obras que abordan el cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio desde perspectivas como el duelo, la escucha, los vínculos, la reparación o la necesidad de romper silencios. Los cortometrajes pueden verse desde el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre en la web oficial de Agarra la Vida https://www.agarralavida.es/, en el espacio dedicado al Festival de Cortos 2026, y en el canal de YouTube de la organización.

El festival llega a su séptima edición y consolida una iniciativa que utiliza el audiovisual como recurso para hablar de salud emocional y contribuir a la prevención del suicidio. El objetivo del certamen es fomentar la creación y difusión de contenidos capaces de ayudar a personas que atraviesan situaciones de sufrimiento, a sus entornos y a la sociedad en su conjunto.

La selección de este año está formada por 'Instrucciones para quedarse', dirigida por Caque Trueba; 'Mnemosyne', de Rocío Partal y Álvaro Acosta; 'Por las tetas de Lucía', de Anna Carbonell y Paloma Mozo; 'Tiempo al tiempo', dirigida por Andrés López; 'Quiero volver', con guion y dirección de Sara Brun Moreno; y 'Voces del silencio', con guion y dirección de Julio Mazarico.

Las seis obras parten de situaciones diferentes, pero comparten una mirada centrada en lo que las personas pueden hacer cuando alguien atraviesa un momento de especial vulnerabilidad. 'Instrucciones para quedarse' aborda el duelo y la importancia de estar presentes; 'Mnemosyne' se acerca al trauma, la pérdida y la protección; 'Por las tetas de Lucía' plantea la escucha como forma de acompañamiento; y 'Tiempo al tiempo' se detiene en el perdón, la reparación y la posibilidad de cerrar heridas.

Por su parte, 'Quiero volver' recuerda la importancia de mantener los vínculos, prestar atención y acercarse cuando una persona puede estar quedándose sola, mientras que 'Voces del silencio' reivindica la necesidad de hablar del suicidio de forma responsable y sensible. El conjunto de los trabajos pone así el foco en cuidar, escuchar sin juzgar, preguntar, acompañar y generar espacios en los que sea posible hablar del sufrimiento.

Un espacio para romper el silencio

Agarra la Vida impulsa esta nueva edición en torno al 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que cada año sirve de marco para su campaña de sensibilización. Los cortos seleccionados buscan concienciar tanto a las instituciones como a las organizaciones y a la ciudadanía sobre una realidad compleja y sobre la necesidad de sumar recursos, acompañamiento y prevención frente al sufrimiento extremo.

El festival mantiene además una forma de abordar el suicidio basada en la responsabilidad y el cuidado, evitando explicaciones simplistas y contenidos explícitos sobre conductas o métodos. La séptima edición vuelve así a defender el cine como un espacio desde el que generar conversación, romper silencios y recordar que escuchar, acompañar y permanecer cerca también forman parte de la prevención.

El Festival de Cortos Agarra la Vida cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Espacio ConectaSuic; el Ayuntamiento de Logroño; el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad; Teléfono de la Esperanza de La Rioja; y el grupo Samaniego.

Sobre la asociación Agarra la Vida

Agarra la Vida es una iniciativa sin ánimo de lucro que promueve el cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio a través de la cultura, la educación y la acción comunitaria. Su labor se centra en la sensibilización social, el acompañamiento a personas en crisis y la formación en recursos de escucha activa y gestión emocional. Nacida en La Rioja, la asociación trabaja en colaboración con otras asociaciones, centros educativos, instituciones públicas y empresas comprometidas con el bienestar emocional y la responsabilidad social.