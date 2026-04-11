El Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra' celebra sus 30 años con un nuevo premio y un ciclo de conferencias

Archivo - El artista Antonio López , en una imagen de archivo. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra' cumple este año su treinta aniversario y, para celebrarlo, el Ayuntamiento de la localidad riojabajeña ha preparado una programación especial y ha creado un nuevo premio.

La concejala de Cultura, Reyes Zapata, ha presentado esta semasna las bases del concurso y las actividades culturales, acompañada del pintor calagurritano y director del certamen, Javier Garrido, y de Jesús Losantos, directivo de Genergy Power Products, empresa local que se suma este año a la celebración como patrocinadora del nuevo galardón.

En esta trigésima edición se concederán dos premios y tres menciones de honor. El primero, dotado con 3.000 euros, será otorgado por el Ayuntamiento de Calahorra a la mejor obra de temática libre.

Como novedad principal, se incorpora un premio más por valor de 1.500 euros, financiado y entregado por Genergy Power Products, al cuadro que mejor fusione arte y gastronomía.

"Agradezco a Genergy su participación y apoyo. Se trata de un premio muy importante porque une, relaciona y pone en valor dos reconocidos e importantes eventos de Calahorra que en 2026 cumplen su 30 aniversario: este certamen de pintura y las Jornadas Gastronómicas de la Verdura. Arte y gastronomía se unirán, o mejor dicho volverán a compartir lienzo y pinceles, porque hay que recordar que en su origen la temática de este certamen estaba vinculada a la hostelería", ha explicado Reyes Zapata.

Por su parte, Jesús Losantos ha destacado que "es un orgullo poder colaborar con este certamen. Encantados de hacerlo. Nos sentimos muy afortunados, porque creemos que hoy en día la pintura no se valora como debería ser. Es la ventana de nuestro pasado, nuestra historia. Es un legado que se nos ha ido transmitiendo desde hace 40.000 años. Entonces teníamos que estar por nuestra ciudad, por la pintura y por nuestros conciudadanos porque es muy bonito".

"Para mí es muy gratificante que desde el mundo empresarial se valore la pintura", ha subrayado Javier Garrido, que también ha destacado que "en 2026 este certamen cumple 30 años, algo que no es habitual en el mundo del arte y la cultura. Muchas galería, revistas y concursos han cesado. Y el de Calahorra, después de tantos años, sigue vivo y con mucha fuerza".

En este Certamen Nacional de Pintura pueden participar cuantos artistas lo deseen, con un máximo de dos obras por autor. El plazo para presentar los cuadros finalizará el 8 de mayo.

El jurado de esta nueva y especial edición estará presidido, por segundo año consecutivo, por el prestigioso pintor y escultor, Antonio López, Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Estará acompañado de Javier Garrido; la escultora Mapi Gutiérrez, el pintor y coleccionista Eduardo Laborda y la pintora y coleccionista Iris Lázaro. Seleccionarán 24 obras qe se expondrán del 17 de julio al 6 de septiembre en la Casa de los Curas.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ARTE.

Como parte de la programación conmemorativa al 30 aniversario del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', se ha organizado un ciclo de conferencias sobre arte que se celebrará durante los meses de mayo a las 20 horas en el Centro Joven Municipal:

-8 de mayo. 'Palabras ilustradas' con la ilustradora Raquel Marín Ezquerro.

-15 de mayo. 'Revelar el lienzo. Fotografía y pintura' con la fotógrafa Teresa Rodríguez Miguel.

-22 de mayo. 'Inicios, desarrollo y evolución de la vidriera artística' con la escultora' Mapi Gutiérrez Sáinz.

-29 de mayo. 'El rostro del tiempo' con Eduardo Laborda Gil, pintor y coleccionista de arte.

Además, el 13 de junio la Coral Ondarreta, de Bilbao, ofrecerá un concierto titulado 'Música y pintura' en el Catedral de Santa María, un diálogo de la música con la pintura.

A través de diferentes piezas musicales, el repertorio explorará conceptos pictóricos como la luz, el espacio o el retrato.

Cada uno de estos elementos servirá como inspiración para las interpretaciones, poniendo en valor la estrecha y significativa relación entre ambas disciplinas artísticas.

"Ese día se va a estrenar una pieza compuesta por el director de la coral, Iñaki Moreno, ligado a Calahorra. Se trata de una pieza relacionada con la pintura y nuestra ciudad. Este estreno le da una especial relevancia a esta actuación y a la celebración de esta trigésima edición", ha resaltado el artista Javier Garrido.

Cerrará el programa cultural de esta celebración la conversación sobre 'Pensar la pintura' entre el reconocido pintor y escultor Antonio López García, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y el pintor Javier Garrido. Será el 25 de junio a las 20 horas en el Teatro Ideal.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta programación especial, concebida para acercar el arte al público de la mano de destacados creadores y celebrar una efeméride tan significativa para la ciudad.