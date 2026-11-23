El chef Atsushi Tanaka cierra con Rioja la última sesión In Residence del año en Madrid - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La última edición de In Residence by Rioja del año ha recibido en Madrid a uno de los cocineros más singulares del panorama gastronómico contemporáneo mundial. La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha acercado durante cinco días a la capital en su formato de pop-up restaurant (o restaurante efímero) la propuesta culinaria de Atsushi Tanaka, chef del restaurante A.T. (en París), distinguido con una estrella Michelin y reconocido internacionalmente por una cocina capaz de unir la precisión japonesa y la técnica francesa en un lenguaje propio.

Así, del 18 al 22 de noviembre, Rioja ha brindado una oportunidad excepcional para descubrir una de las propuestas gastronómicas más originales de Europa, elevada con vinos de la Denominación.

El menú de nueve pases diseñado por Tanaka y concebido especialmente para esta edición de In Residence by Rioja invitó a los asistentes a adentrarse en su universo creativo a través de una cocina que combina precisión técnica, sensibilidad estética y una mirada innovadora sobre el producto. Y, en este recorrido gastronómico, la cuidada selección de vinos de la DOCa desempeñó un papel clave, acompañando cada elaboración y poniendo de manifiesto la extraordinaria capacidad de la Denominación para dialogar con algunas de las propuestas culinarias más vanguardistas y únicas del panorama internacional.

Tintos, blancos, rosados y espumosos de Rioja demostraron su versatilidad a lo largo de toda la experiencia, reforzando la idea de Rioja como la Denominación de referencia, capaz de armonizar las cocinas más innovadoras del mundo y de enriquecer cada propuesta gastronómica.

Elaboraciones a partir de vieiras, maki y erizos de mar, centollo con apionabo y haba tonka, atún con havanada y tagete, o pichón de Poitou con ajo negro y bergamota encontraron su acompañante ideal en referencias como Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Gran Añada 2020 Brut Nature, Las Parcelas de Bideona, Miguel Merino Blanco 2023, Lalomba Finca Lalinde Rosé de Ramón Bilbao, Gaudium 2021 de Marqués de Cáceres, Macán 2021 y Nivarius Vendimia Tardía.

Cada plato encontró así su armonía en una selección de vinos concebida para potenciar matices, crear contrastes y acompañar una cocina donde conviven influencias francesas y japonesas, poniendo de manifiesto una de las grandes fortalezas de la DOCa: su extraordinaria diversidad y capacidad para elevar cualquier lenguaje gastronómico.

Esta edición de In Residence by Rioja, la tercera y última de 2026, se enmarcó también en el contexto de la campaña "Rioja es muy de Madrid", una iniciativa que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre ha llenado la capital de experiencias en torno al vino a través de propuestas gastronómicas, maridajes, actuaciones en directo y otros planes en distintos espacios de la ciudad, conectando con los códigos más madrileños. Los últimos planes de la campaña -que concluirá a finales de este mes de noviembre- pueden consultarse en la agenda de Rioja.

DIEZ AÑOS CONECTANDO LAS MEJORES COCINAS DEL MUNDO

La celebración del décimo aniversario de In Residence by Rioja consolida una trayectoria marcada por la presencia de algunos de los nombres más destacados de la gastronomía internacional. A lo largo de estos años, los vinos de Rioja han acompañado propuestas culinarias procedentes de distintos rincones del mundo, demostrando su versatilidad y su capacidad para crear puentes entre territorios, culturas y formas de entender la cocina. Entre ellos figuran nombres como Poul Andrias Ziska, creador del restaurante PAZ en las Islas Feroe; Merlin Labron-Johnson, al frente de Osip en Reino Unido; Tim Flores y Genie Kwon, fundadores de Kasama en Chicago; o James Henry, impulsor del restaurante francés Le Doyenné.

Con la llegada de Atsushi Tanaka, la iniciativa ha sumado un nuevo capítulo a esta historia de intercambio gastronómico, poniendo el broche de oro a In Residence by Rioja 2026, que ha contado con el chef Shinichiro Matsuki, del restaurante Kinsan, en Tokio y El Chato, del chef Álvaro Clavijo, a la espera de conocer las próximas experiencias culinarias.