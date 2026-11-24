La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, junto al secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, en la sede del PSOE de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre las mujeres "nos enfrentamos a unas elecciones históricas" en las que nos jugamos "avanzar o retroceder" porque cuando gobierna la derecha "siempre empiezan tocando los derechos de las mujeres".

María Chivite ha hecho estas declaraciones en Logroño tras mantener un encuentro sobre igualdad junto a la cabeza de lista socialista al Congreso por La Rioja, Elisa Garrido, y el secretario general del PSOE riojano, Javier García.

Como ha concretado la presidenta navarra el próximo 29 de noviembre no solo se va a hablar de quién va a presidir el Gobierno sino "qué modelo queremos; De avance o retroceso".

Un retroceso que, como ha indicado, se ve en la derecha porque "aún no había empezado la campaña electoral cuando Feijóo puso sobre la mesa, por ejemplo, el retoque de la ley del aborto, unos derechos que afectan directamente a nuestros cuerpos".

AVANCES DEL PSOE

Frente a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha realizado muchos avances en el ámbito de la igualdad y no lo digo solo por leyes explícitas de igualdad o leyes contra la violencia de género" sino también por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que "a quien mayoritariamente han beneficiado ha sido a esas mujeres que tienen los peores salarios".

Pero también se ha referido a la aprobación del complemento a pensiones por el número de hijos, esto "ha afectado también directamente a la mejora de las pensiones de las mujeres".

Muchos avances que "en estos momentos están en riesgo" porque los gobiernos del PP y Vox que "compran el discurso de que ya no es violencia contra las mujeres sino que es una violencia intrafamiliar".

Niegan también "que la desigualdad es un tema estructural y, por lo tanto, si no se determina bien cuál es la problemática, difícilmente se abordarán las soluciones", ha abordado Chivite.

La presidenta también ha aprovechado su intervención ante los medios para criticar la actitud de la defensora del pueblo en funciones "que lo primero que ha hecho es quitar el ámbito de igualdad".

"Esto es lo que hace la derecha frente a lo que hacemos otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Navarra, que ha tratado la igualdad de una manera transversal en todas las políticas públicas, desde la gratuidad de las plazas públicas del 03, hasta meterlo en los planes de empleo del el diálogo social, hasta vincular una mejor fiscalidad a aquellas empresas que tengan planes de igualdad". Por lo tanto, "esto es lo que nos jugamos en las próximas elecciones".

Se trata, en definitiva, de que "las mujeres sigamos avanzando en derechos o retrocedamos. Somos la mitad en este país y nos estamos jugando nuestra propia democracia".

"APOSTAR POR LA MUJER"

Por su parte, Elisa Garrido ha aprovechado la presencia de Chivite para "llamar especialmente al voto de las mujeres" hacia "gobiernos socialistas que apuestan por la mujer y por legislar en nuestro favor".

En la misma línea que la presidenta navarra ha añadido que "cuando viene la derecha las primeras que somos atacadas somos nosotras. Nos enfrentamos a la involución, eso es lo que nos estamos jugando el 29 de noviembre".

Así las cosas, finaliza, este próximo domingo nos enfrentamos a una votación "en la que podemos elegir un diputado que nos ataca, que quiere que la violencia vuelva a ser algo que se esconde, que quiere que las mujeres nos quedemos en casa o que quiere derogar todas aquellas leyes que nos han hecho mejores o votar por el PSOE de La Rioja, los únicos capaces de llevar al Congreso de los Diputados la fuerza de las mujeres, nuestros derechos y la voluntad de seguir creciendo en igualdad".