Un ciclo de conferencias abordará la literatura como terapia sanadora con las charlas de Dario Villanueva y Rosa Montero - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Disfrutar de la literatura como terapia sanadora, tanto para el que la lee como para el que la escribe, es uno de los objetivos del próximo ciclo de conferencias que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en la Biblioteca de La Rioja y que contará con la intervención de los escritores, Rosa Montero y Dario Villanueva, y del médico psiquiatra, Arturo Ezquerro.

Organizado por el Gobierno de La Rioja, junto a la Fundación San Millán y el Ateneo Riojano, este encuentro titulado 'Literatura y Salud Mental' unirán estos dos aspectos en Logroño, una tierra "ligada especialmente al hecho literario, a la cuna del castellano" con el fin de abordar "la psique humana".

La asistencia a este ciclo es gratuita hasta completar aforo, 190 personas.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado en su presentación que en la literatura siempre ha estado presente, desde sus orígenes, la salud mental.

LITERATURA Y SALUD MENTAL, UNIDAS DESDE EL ORIGEN

"De hecho -añade- nuestra literatura comienza con un estado de enajenación, un estado de ira, con la Cólera de Aquiles", tema central de la Ilíada de Homero, es decir, "la literatura greco-latina ya exploró la salud mental desde Aquiles".

Y, posteriormente, ha ido evolucionando en la historia con Cervantes con, por ejemplo, el Licenciado Vidriera, un estudiante brillante que enloquece al creer que su cuerpo es de vidrio tras ser envenenado por una pócima de amor o El Quijote.

Pero la salud mental se ve reflejada con más personajes de Shakespeare o la metamorfosis de Kafka, entre otros muchos ejemplos... que demuestran, a juicio del consejero, que "la salud mental y la literatura han ido de la mano con personajes extraordinarios que, finalmente, nos llevan a hablar de nosotros mismos".

Por ello se presentan estas conversaciones que, junto al psiquiatra Arturo Ezquerro, traen de la mano a dos presencias fundamentales de la crítica cervantina y del ejercicio de la literatura.

LAS CITAS

Así el 18 de marzo, a las 18,30 horas, en la Biblioteca de La Rioja tendrá lugar la conferencia 'Trauma, vínculos afectivos y creación literaria de Miguel de Cervantes' con el propio psiquiatra y Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española.

En ella se abordará cómo Cervantes fue capaz de superar múltipes experiencias traumáticas con la ayuda de su relaciones de apego y de su creación literaria.

Por su parte, el 19 de marzo -también a la misma hora- será el turno de Rosa Montero y, de nuevo, el médico psiquiatra, Arturo Ezquerro, con 'La palabra como terapia' sobre el poder sanador de la literatura.

EL PODER TRANSFORMADOR Y SANADOR DE LA PALABRA

El propio médico, a través de unas palabras leídas por el consejero al no poder acudir presencialmente al acto, ha animado a acudir a estas charlas que permitirán entrelazar la literatura y la salud mental en un horizonte común y terapéutico. "Reflexionar sobre nuestros estados de ánimo y vivir una experiencia única que resulte inolvidable".

En el acto de presentación también ha participado la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, quien ha manifestado el compromiso de su entidad con la sociedad y el bienestar.

"Todo ello manteniendo el compromiso y la responsabilidad con la lengua española". Promete que serán dos experiencias "reveladoras".

Finalmente, desde el Ateneo Riojano, su presidenta, Evelyn Pérez, ha explicado que estas jornadas tratan, a través de la cultura, de asuntos de gran calado social y humano. "Este ciclo conecta con la misión de promover el progreso intelectual y moral de la sociedad riojana, explorando cómo la escritura es una herramienta de sanación, tanto colectiva como individual que contribuye al bienestar emocional en nuestra comunidad,".

Todo con el fin, ha indicado, " de reflexionar juntos sobre el poder transformador y sanador de la palabra".