El Ciclo Nacional de Zarzuela celebra medio siglo con una programación con grandes voces de la lírica y talento riojano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 22 de noviembre, a las 19 horas, el Auditorio Municipal de Logroño será el escenario de la gala inaugural del 50º Ciclo Nacional de Zarzuela, organizado por la Compañía Lírica de Aficionados (CLA) Pepe Eizaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La presentación del ciclo ha contado este martes con la participación de la concejala de Cultura, Rosa Fernández; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga, Cristina Basurto.

La concejala de Cultura ha subrayado que "estamos ante una edición muy especial del Ciclo Nacional de Zarzuela, que alcanza su 50º aniversario, consolidándose como una de las citas culturales de mayor trayectoria y tradición en nuestra ciudad".

"Medio siglo de historia dedicado a mantener vivo el género lírico español, acercarlo a nuevos públicos y ofrecer producciones de calidad profesional, con la colaboración y el compromiso de artistas, entidades y profesionales de nuestra comunidad", ha asegurado Rosa Fernández.

Por su parte, el director general de Cultura ha señalado que "el ciclo, con el mérito de cumplir 50 años apoyando un género tan interesar y rico como es la zarzuela, propone un programa que no puede ser mejor. Unas propuestas que abarcarán diferentes conceptos de este género que recomiendo que disfrute el público riojano".

Por último, con esta edición conmemorativa, la CLA Pepe Eizaga reafirma su voluntad de seguir acercando la zarzuela a la ciudadanía y de trabajar por el futuro de un género que, cincuenta años después, continúa teniendo un lugar destacado en la vida cultural de nuestra comunidad autónoma.

GALA INAUGURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LOGROÑO.

El 50º Ciclo Nacional de Zarzuela dará comienzo este domingo 22 de noviembre, a las 19 horas, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, con una gala lírica protagonizada por varios de los ganadores del 43º Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja: Milan Perisíc, Iria Goti, Max Hochmuth, Suzana Nadejde y Agustín Gómez Cortez. Todos ellos estarán acompañados al piano por Ricardo Francia, pianista oficial del certamen, en una velada que ofrecerá una selección de piezas de ópera y zarzuela.

La gala incluirá, además, un pequeño homenaje a dos grandes compositores de la historia de la música española e internacional: Giuseppe Verdi, con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento, y Ruperto Chapí, en el 175 aniversario de su nacimiento. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

La programación continuará en el Teatro Bretón, donde el cuadro artístico de la CLA Pepe Eizaga pondrá en escena dos títulos emblemáticos del repertorio de zarzuela. El sábado 5 de diciembre, a las 20 horas, se representará 'Agua, azucarillos y aguardiente', mientras que el sábado 12 de diciembre, también a las 20 horas, llegará el turno de 'La rosa del azafrán'. Ambas obras se ofrecerán en función única.

Como viene siendo habitual, las producciones contarán con la participación de destacadas figuras de la lírica nacional que asumirán los principales papeles y que actualmente desarrollan su actividad artística en los principales teatros españoles. El reparto estará integrado por Lola Casariego, Amelia Font, David Sentinella, Carlos Crooke, Guiomar Canto, Antonio Torres y Ángel Walter, junto al cuadro artístico de la compañía.

El ciclo mantendrá también la colaboración de la academia Másquedanza Centro Artístico, dirigida por Vanessa Cordero, que aportará su participación coreográfica a las representaciones.

La orquesta que acompañará ambas producciones estará dirigida por José Ángel Cabezón, profesor del Conservatorio de Logroño y director de la Banda Municipal de Logroño. La formación estará integrada por músicos y profesores, en su mayoría procedentes de Logroño y Calahorra, reforzando así la presencia y participación del talento musical riojano.