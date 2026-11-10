La ciencia ciudadana protagoniza este martes el ciclo de charlas de Divulgaciencia

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'¿Qué es la ciencia ciudadana? El ejemplo de estudio de la calidad del aire en entornos escolares de Logroño' es el título de la mesa redonda que este martes, 10 de noviembre, protagonizarán el neurólogo Federico Castillo y el responsable de FAPA-Rioja Manuel Delgado, moderados por el matemático y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón. El acto, de entrada libre, tendrá lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía a las 20,00 horas.

Según el Libro blanco de ciencia ciudadana para Europa, la ciencia ciudadana es la "participación de la ciudadanía en actividades de investigación científica, a las que contribuye activamente con su esfuerzo intelectual, con su conocimiento del entorno o con sus propias herramientas y recursos".

Las áreas en las que la ciencia ciudadana está presente son muy diversas, tanto como los objetos de estudio de la propia ciencia: calidad del aire y del agua, biodiversidad, suelos, contaminación lumínica, radiación ambiental, salud, ciencias sociales y humanidades, entre muchas otras.

Lo que la distingue de la divulgación es que las personas participantes no solo aprenden sobre ciencia: hacen ciencia. Sus observaciones, medidas, clasificaciones o ideas forman parte de investigaciones reales cuyos resultados se publican y se comparten.

La conversación servirá también para hablar de un caso práctico de ciencia ciudadana desarrollado en Logroño en el año 2026 que ha consistido en la medición de la calidad del aire en los entornos escolares de la capital riojana, un estudio en el que han participado, entre otras organizaciones, Ecologistas en Acción y FAPA Rioja.

Divulgaciencia es una iniciativa que cuenta este año con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, formada por dos exposiciones, conferencias, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares y la implicación de los centros educativos, entre otros actos.

CICLO DE CONFERENCIAS

El próximo martes 17 noviembre tendrá lugar la presentación del libro Vivir con el río, de Rubén Ladrera y el 24 de noviembre tendrá lugar la mesa redonda 'Que 20 años no es nada', sobre los 20 años de Divulgaciencia.