Científicos del CIBIR desarrollan una vacuna de ARN mensajero que logra reducir el número y tamaño de las metástasis

La unidad de Angiogénesis del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), liderada por el Dr. Alfredo Martínez, ha desarrollado una innovadora vacuna de ARN mensajero que logra reducir significativamente la formación de metástasis pulmonares en un modelo murino de melanoma.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Salud y Política Sociales, María Martín, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, el director de Investigación del CIBIR, Eduardo Mirpuri, y el equipo científico que conforma la unidad de Angiogénesis.

Durante su intervención, la consejera ha dado a conocer los resultados de la investigación, recientemente publicados en la revista Frontiers in Immunology. Martín ha explicado que las conclusiones del estudio "promueven una estrategia terapéutica innovadora, con capacidad para tratar tumores de forma más precisa y con menos efectos adversos".

"NUEVA ESPERANZA"

La titular de Salud y Políticas Sociales también ha subrayado que "esta vacuna, basada en tecnología de ARN mensajero, representa una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer y puede contribuir a transformar el futuro del tratamiento contra la enfermedad".

Por último, la consejera ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia el equipo liderado por el Dr. Martínez: "El talento, la dedicación y el compromiso de nuestros investigadores es una vez más fundamental porque contribuye directamente al desarrollo de nuevas terapias y tratamientos que en un futuro próximo podrán mejorar la salud de los pacientes oncológicos".

"MOMENTO CLAVE"

Concretamente, los científicos del CIBIR, según ha explicado el Dr. Alfredo Martínez, han desarrollado una vacuna de ARN mensajero (ARNm) dirigida contra la adrenomedulina, una molécula clave en la angiogénesis tumoral -proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos- y en la regulación del sistema inmunitario.

"Estamos en un momento clave en la lucha contra el cáncer", ha subrayado Martínez, "utilizando moléculas de ARN para distintas terapias y una de ellas similares a las vacunas de COVID, pero contra el cáncer".

La adrenomedulina es una proteína que actúa como regulador de la angiogénesis y se encuentra sobreexpresada en la mayoría de los tumores sólidos. Esta característica la convierte en un blanco atractivo para la inmunoterapia. En el estudio realizado por los investigadores del CIBIR, la vacuna indujo una fuerte respuesta inmunitaria y los modelos animales empleados presentaron una reducción significativa en el número y tamaño de metástasis pulmonares en comparación con el grupo control. "Lo que hacemos es producir anticuerpos frente a esta proteína para que no tenga lugar la angiogénesis y que, por lo tanto, los tumores no puedan crecer", ha explicado Martínez.

De hecho, según ha explicado, los investigadores observaron una disminución significativa en la densidad de los vasos sanguíneos presentes en los tumores, mientras que los vasos sanguíneos de los tejidos sanos permanecieron intactos. Este hallazgo refuerza tanto la seguridad como la especificidad del nuevo enfoque terapéutico.

La adrenomedulina es una proteína producida naturalmente por el organismo, lo que dificulta que el sistema inmunológico genere anticuerpos contra ella. No obstante, los investigadores lograron superar esta tolerancia inmunológica al unir la adrenomedulina a una proteína procedente de un caracol marino, lo que permitió desencadenar una respuesta inmune eficaz capaz de inhibir tanto la angiogénesis como el crecimiento tumoral.

De este modo, los resultados de la investigación abren una nueva vía para el desarrollo de terapias antitumorales basadas en vacunas dirigidas contra factores de crecimiento angiogénicos. De hecho, esta es la primera vez que se produce una vacuna de ARN contra una diana relacionada con la angiogénesis.

TERAPIAS PERSONALIZADAS

La nueva tendencia en el desarrollo de vacunas de ARN contra el cáncer se basa en el uso de múltiples moléculas de ARN capaces de inducir una respuesta inmunitaria dirigida a diversas dianas terapéuticas -hasta 35 diferentes- seleccionadas según las características específicas de cada paciente y de su tumor.

Esta estrategia abre la puerta a terapias altamente personalizadas, que permiten tratar el cáncer con mayor precisión y reducir los efectos secundarios. En este contexto, los resultados obtenidos por el grupo de investigación del CIBIR subrayan la relevancia de incluir dianas relacionadas con la angiogénesis en estos protocolos de vacunas de ARN.

El estudio realizado por la unidad de Angiogénesis del CIBIR puede ser consultado en el siguiente enlace: Frontiers in Immunology | An RNA vaccine against adrenomedullin reduces angiogenesis and tumor burden in a syngeneic metastatic melanoma mouse model

El proyecto realizado por el CIBIR ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PID2022-136735OB-I00.