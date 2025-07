Cinco artículos publicados en revista médica y seis póster o comunicaciones orales de médicos, reconocidos por el COMLR

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha reconocido los 11 mejores trabajos científicos entre sus colegiados, a través de las dos convocatorias que abre todos los años y que premian los mejores artículos publicados en revistas médicas, por un lado, y los mejores póster o comunicaciones para médicos en formación, por otro.

El objetivo de estos concursos es incentivar el estudio y la investigación de los profesionales médicos de La Rioja con el fin de mejorar el conocimiento y las buenas praxis en sus diferentes especialidades.

Ambas convocatorias ya van por su edición número quince y ha contado con los siguientes ganadores.

Los ganadores del XV Concurso al Mejor Artículo publicado en una Revista Médica han sido:

1º Premio: Título: Síndrome de piernas inquietas. fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Autor: Dr. Federico Castillo Álvarez.

2º Premio: Título: Complicaciones respiratorias en pacientes intervenidos por cáncer de cavidad oral, faringe y laringe en un hospital terciario. Autora: Dra. Marta Zabaleta López.

3º Premio: Título: Molecular análisis of brca1 and brca2 genes in La Rioja (Spain): Five new variants. Autora: Dra. Raquel Salazar Sáez.

1º Accésit: Título: Out-of-hospital cardiac arrest following the covid-19 pandemic. Autor: Dr. José Ignacio Ruiz Azpiazu.

2º Áccesit: Título: 68Ga-dotatate pet/ct versus 18f-fdg pet/ct in tenis syndrome: a head-to-head comparison with elevated and suppressed tsh levels in papillary thyroid carcinoma-a pilot study. Autora: Dra. Ludmila Santiago Almeida.

En el XV Concurso al mejor Poster o Comunicación Oral para Médicos en Formación los ganadores han sido:

1º Premio: Título: Ecografía: una herramienta innovadora para evaluar el estado nutricional en pacientes de hemodiálisis. Autora: Dra. Aránzazu Pardo Ruiz.

2º Premio: Título: Una simple faringoamigdalitis, o no... Autora: Dra. Frine Santos Caminero.

3º Premio: Título: ¿Te imaginas tener las córneas así? Autora: Dra. Raquel Cebrián Sanz.

1º Accésit: Título: Una gran aliada. Autora: Dra. Teresa San Martín de Juan.

2º Accésit: Título: Secuenciación masiva, ¿es necesaria en todos los síndromes mielodisplásicos? Autora: Dra. Sofía Rincón López.

3º Accésit: Título: Hipoacusia súbita tras sobredosificación con fentanilo. Autora: Dra. Andrea Carolina Alatrista García.