Cinco hombres y cuatro mujeres formarán el Tribunal del Jurado que enjuiciará el 'Caso del Crimen de Viniegra'

El Tribunal Popular ha sido seleccionado esta mañana en la Audiencia Provincial entre 24 candidatos sorteados

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha quedado constituido el Tribunal del Jurado que enjuiciará a partir del próximo jueves, 8 de mayo, a los tres acusados (dos hombres y una mujer) por el presunto asesinato de un hombre de 45 años de edad por una deuda relacionada con el tráfico de drogas. El Fiscal solicita para cada uno de los acusados la pena de 24 años de cárcel por asesinato.

Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2022 en el municipio de Viniegra. Los tres acusados se enfrentan a penas que suman 77 años de prisión, que solicita el fiscal en sus conclusiones provisionales por los presuntos delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y uno de ellos por un delito contra la seguridad vial.

El Tribunal Popular que juzgará estos hechos lo componen 5 hombres y 4 mujeres. Los suplentes son dos mujeres (una operaria y una técnica de aplicaciones). Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 18 y 50 años.

En cuanto a las profesiones, hay uno de ellos que no tiene oficio y otro está en paro. Lo completan un chófer, un diseñador gráfico, un maestro, un técnico informático, un técnico comercial, un agente de viajes y un gerocultor.

Los nueve miembros del Jurado, así como los dos suplentes, han sido seleccionados esta mañana a puerta cerrada en la Audiencia Provincial entre 24 candidatos elegidos por sorteo.

LOS HECHOS

La Fiscalía solicita una pena de 24 años de cárcel para cada uno de los tres acusados de un delito de asesinato cometido en 2022, conocido como el 'Crimen de Viniegra'. Las tres personas están acusadas de asesinar de un tiro en la nuca a un hombre, al que uno de ellos le debía dinero, y arrojar su cuerpo en un lugar conocido como 'La Torca', en dicha localidad riojana.

También pide 1 año y 6 meses más de cárcel para los tres por otro delito de tenencia ilícita de armas.

El próximo 8 de mayo comenzará el juicio contra estas tres personas y, presumiblemente, se extenderá hasta el día 19 de mayo. Previamente, según ha informado el TSJR se decidirá el Tribunal del Jurado, ya que será por jurado popular, el próximo 5 de mayo.

LA VÍCTIMA RECLAMABA UNA DEUDA RELACIONADA CON DROGAS

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a agosto de 2022 cuando, uno de los acusados se encontraba "en una situación de gran desasosiego y tensión" motivada por la reclamación de una deuda relacionada con las drogas que la víctima le exigía de forma insistente y que no podía pagar.

En esta situación, el acusado "para "quitarse el problema" pidió ayuda a su pareja sentimental y un amigo, ambos también acusados.

Así las cosas, los acusados "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de resolver el problema, decidieron en venganza y con la intención de eludir el pago darle una paliza a la víctima" y "quitarlo de en medio".

Finalmente, "acabaron con su vida y arrojaron su cuerpo en un lugar de difícil localización".

Así sucedió la mañana del 9 de agosto de 2022 cuando "siguiendo el plan previamente concertado los tres acusados visitaron, en primer lugar, el lugar apto hacer desaparecer el cuerpo alejado de la pista forestal -la sima conocida como 'La Torca' - de Viniegra de Arriba".

Aquella misma tarde los acusados acordaron una cita con la víctima "con la excusa de que le iban a pagar la deuda". Quedaron en Viniegra con el acusado y le llevaron "a un lugar aislado y despoblado y sin posibilidad de auxilio para asegurar su acción, pues así habían preparado su plan criminal", afirma el Fiscal.

LE GOLPEARON PRIMERO CON UNA PIEDRA Y DESPUÉS, UN TIRO EN LA NUCA

Tras conversar sobre la deuda, "sobre las 22,30 horas de esa noche, con ánimo de causarle la muerte, por sorpresa y con ventaja golpearon a la víctima reiteradamente con una piedra".

A resultas de la agresión "le causaron más de veinte heridas en cara y cabeza 'antemortem', sabiendo que con ello "le sometían a un dolor innecesario para causarle la muerte hasta que uno de los acusados acabó con su vida de un disparo en la nuca con un arma de fuego de pequeño calibre".

"YO POR ESTO COBRO 4.000 EUROS"

En ese momento, además, el presunto autor del disparo -el que no debía el dinero- le dijo al otro acusado: "Ya veo que tú no te quitas los problemas, te los quito yo gratis. Yo por esto cobro 4.000 euros y no es el primero".

Posteriormente, subieron el cadáver a una furgoneta y, con la otra acusada que se encontraba en el interior de un vehículo, se dirigieron en dos coches a una finca en Viniegra de Arriba del tío de uno de los acusados, donde, inicialmente, escondieron el cadáver.

Al día siguiente, mientras la pareja sentimental esperaba de nuevo en el vehículo, los otros dos acusados hicieron desparecer el cuerpo arrojándolo a un agujero de unos 50 metros de profundidad en un terreno escarpado y abrupto.

Sobre las 20,45 horas de ese día, la Guardia Civil recuperó del fondo de la sima el cuerpo, semidesnudo (con camiseta, calzoncillo y un calcetín), portando dos bolsas de plástico anudadas con bridas alrededor del cuello.

MUERTE VIOLENTA

Las circunstancias del hallazgo del cadáver y la inspección del mismo indican "una muerte violenta de etiología homicida, ocurrida en las 48-72 horas anteriores a su hallazgo, en un lugar diferente al que ha sido encontrado".

La causa de la muerte fue una herida craneal por arma de fuego con orificio de entrada en región occipital y sin orificio de salida, quedando el proyectil alojado en el encéfalo, que ha producido un traumatismo encefálico con destrucción de centros cerebrales vitales.

El arma de fuego utilizada no consta localizada y los tres acusados carecían de licencia de armas.

Tras ello, se acordó la medida cautelar de prisión provisional de los dos acusados.

DELITO DE ASESINATO

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas y, para uno de ellos, además, un delito continuado contra la seguridad vial por conducir sin puntos.

Son autores los tres acusados del delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas. Por ello procede imponer a cada uno de los acusados por el delito de asesinato 24 años de prisión además de 1 año y seis meses de prisión por la tenencia ilícita de armas.

Por conducir sin puntos, solicitan para uno de los acusados, además, seis meses de prisión.

Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al hijo menor del fallecido en la cuantía de 200.000 euros y a cada progenitor en la cuantía de 60.000 euros