Cinco líneas del servicio de transporte urbano se verán afectadas este lunes debido a una concentración

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales este lunes, 3 de febrero, en horario estimado entre las 11,30 y las 12 horas, con motivo de una concentración.

Según informan desde el Ayuntamiento de Logroño, estas líneas serán, en concreto:

Línea 2 Yagüe-Varea: Gran Vía Juan Carlos I - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz. Y Varea-Yagüe: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5 Madre de Dios-Valdegastea: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana. Y Valdegastea-Madre de Dios: Vara de Rey - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.

Línea 7 El Arco-Polígono Cantabria: Gran Vía Juan Carlos I - Avenida Solidaridad -c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz. YPolígono Cantabria-El Arco: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9 Pradoviejo-Las Norias: Vara de Rey - Avenida Solidaridad -c/ Villamediana - Avenida Colón - Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Y Las Norias-Pradoviejo: Puente de Piedra - Avendia Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - Doce Ligero - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Vara de Rey.

Línea 10 Hospital San Pedro-El Arco: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía Juan Carlos I. Y El Arco-Hospital San Pedro: Gran Vía Juan Carlos I - Avenida Solidaridad -c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.