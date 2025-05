Los cines 7 Infantes acogen este jueves el talento del coreógrafo Wheeldon (Royal Ballet), en directo desde Londres

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El sensual ballet contemporáneo combinado con la energía del teatro musical de 'Ballet to Broadway: Wheeldon Works' celebra el talento coreográfico y versatilidad de Christopher Wheeldon, asociado artístico del Royal Ballet. En La Rioja se podrá disfrutar en Logroño (Sala 7 Infantes) en directo, vía satélite, desde Londres este jueves, 22 de mayo, a las 20,15 horas (hora peninsular). También llegará a más de 100 cines de España y 1.300 salas de 43 países.

El programa comienza con el deslumbrante ballet Fool's Paradise, la primera de las muchas colaboraciones de Wheeldon con el compositor Joby Talbot. Creado en 2007 para la propia compañía de Wheeldon, Morphoses, e interpretado por primera vez por el Royal Ballet en 2012. Akane Takada, William Bracewell, Marianela Nuñez y Lukas B. Brandsr'd actuarán en la retransmisión cinematográfica en directo. Siguen dos estrenos del Royal Ballet.

The Two of Us, interpretada con las melancólicas canciones de Joni Mitchell, es un dúo de profunda intimidad y anhelo, creado en 2010 para el Fall for Dance Festival de Nueva York con los destacados bailarines estadounidenses Sarah Mearns y David Hallberg en su reparto original.

En esta ocasión será interpretada por la artista invitada principal Lauren Cuthbertson, y el bailarín principal Calvin Richardson. Us, el segundo estreno del Royal Ballet, es un tierno dúo bailado por dos hombres, creado en 2017 para los BalletBoyz y con música de Keaton Henson.

Los bailarines principales Matthew Ball y Joseph Sissens actuarán en la retransmisión cinematográfica en directo. Cierra el programa un fragmento de la secuencia de ballet del musical de Broadway An American in Paris, especialmente ampliado para el Royal Ballet.

Inspirada en la película homónima de 1951, Wheeldon adaptó la obra para el Théâtre du Châtelet de París en 2014 y posteriormente en Broadway, donde se consagró como el director-coreógrafo musical más destacado de su generación. El musical describe el floreciente romance entre el soldado estadounidense Jerry Mulligan y una bailarina francesa, Lise Dassin.

El fragmento de ballet es la versión de Wheeldon de una de las escenas más memorables de la película: una larga secuencia en la que los dos personajes centrales bailan por París, al son de las melodías jazzísticas de George Gershwin.

Los bailarines principales Francesca Hayward y César Corrales interpretan a Lise y Jerry en la retransmisión cinematográfica en directo.

El directo dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos, incluidos dos intermedios, y llega a España gracias a Versión Digital.

Finaliza así la temporada 24/25 de directos The Royal Ballet & Opera.