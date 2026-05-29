Cirugía Vascular dejará también a partir del 1 de junio de realizar actividad voluntaria en La Rioja

Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad
Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad - JPEG - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 9:02
Seguir en

   LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   El Sindicato Médico de La Rioja ha señalado que nuevos servicios continúan adhiriéndose a la suspensión, a partir del 1 de junio, de actividad extraordinaria, llamadas también 'peonadas', ante la "falta de respuestas de las administraciones". En las últimas horas se ha incorporado el servicio de Cirugía Vascular, sumándose así a otros servicios que ya habían comunicado su decisión de dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria como Cirugía general, Traumatología, Digestivo, Urología y Ginecología.

   Asimismo, han señalado el seguimiento entre los médicos de los servicios de Anestesiología y Radiodiagnóstico se sitúa actualmente entre el 80 por ciento y el 90 por ciento.

   Desde el Sindicato Médico han destacado "la unidad, compromiso y responsabilidad que están demostrando los facultativos ante la ausencia de avances efectivos en las negociaciones y el progresivo deterioro de las condiciones laborales".

   Los médicos y facultativos "continúan defendiendo unas condiciones que permitan garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y sostenible tanto para médicos como para pacientes".

   El Sindicato Médico considera que la creciente adhesión de distintos servicios refleja "el malestar existente y la necesidad de que las administraciones escuchen y atiendan las demandas planteadas por los profesionales".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado