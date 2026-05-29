Cirugía Vascular dejará también a partir del 1 de junio de realizar actividad voluntaria en La Rioja

Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de La Rioja ha señalado que nuevos servicios continúan adhiriéndose a la suspensión, a partir del 1 de junio, de actividad extraordinaria, llamadas también 'peonadas', ante la "falta de respuestas de las administraciones". En las últimas horas se ha incorporado el servicio de Cirugía Vascular, sumándose así a otros servicios que ya habían comunicado su decisión de dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria como Cirugía general, Traumatología, Digestivo, Urología y Ginecología.

Asimismo, han señalado el seguimiento entre los médicos de los servicios de Anestesiología y Radiodiagnóstico se sitúa actualmente entre el 80 por ciento y el 90 por ciento.

Desde el Sindicato Médico han destacado "la unidad, compromiso y responsabilidad que están demostrando los facultativos ante la ausencia de avances efectivos en las negociaciones y el progresivo deterioro de las condiciones laborales".

Los médicos y facultativos "continúan defendiendo unas condiciones que permitan garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y sostenible tanto para médicos como para pacientes".

El Sindicato Médico considera que la creciente adhesión de distintos servicios refleja "el malestar existente y la necesidad de que las administraciones escuchen y atiendan las demandas planteadas por los profesionales".