Ciudadanos se pregunta si el PP no tiene otro candidato en Logroño o Gamarra prevé dar "el salto" en un año

Exige conocer al segundo de la lista porque aventura que Ciudadanos será la lista más votada y puede necesitar el apoyo del PP para gobernar

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, se ha preguntado hoy si el Partido Popular "no tiene otro candidato" o la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, prevé dar "el salto" en un año.

San Martín, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha referido al hecho de que Gamarra vuelva a liderar la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño. "Hoy sabemos ya todos los logroñeses lo que vale su palabra", ha afirmado.

Así, mostrando la portada de un periódico en la que iniciaba su segunda legislatura como alcaldesa afirmando que sería la última, ha recordado que tenía un "compromiso con los logroñeses" y "todo su Equipo de Gobierno, allegados y familiares tenían claro que no se iba a presentar más".

El concejal de Ciudadanos se ha preguntado si Gamarra, que "no ha estado aquí en el Ayuntamiento, porque no ha estado aquí, ha estado haciendo política nacional" pretende "hacer un impás para dar un salto".

Esto es, "presentarse y luego poner al segundo" de la lista. En tal caso, ha exigido saber "quién ese el segundo para hablar con él". En este sentido, ha aventurado que Ciudadanos será la lista más votada en las próximas elecciones y, entonces, puede "necesitar el apoyo del PP".

Preguntado acerca de si la ruptura del pacto de gobernabilidad, por parte de Gamarra al volver a presentarse, hace inviable un nuevo pacto PP-Ciudadano la próxima legislatura ha aseverado: "No estamos hablando de no hacer pactos con el Partido Popular, sino de una persona que no tiene palabra"

"Las encuestas están cambiando y a lo mejor Ciudadanos va a liderar en el Gobierno de Logroño, y tendremos que preguntar a su segundo si va a apoyar a Ciudadanos para que sea el líder del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño", ha dicho.

En cuanto a si Ciudadanos va a tomar alguna medida tras la ruptura del pacto ha creído: "No hay que tomar ninguna medida, porque en el último año no se pueden hacer mociones de censura en un Ayuntamiento; y no hay un acuerdo presupuestos".