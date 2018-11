Ciudadanos ratifica su intención de no negociar los presupuestos para 2019

Actualizado 06/11/2018 17:06:26 CET

Ubis advierte: "Mientras siga esta desconfianza no podemos hablar de futuro"

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, ha descrito hoy un clima de "desconfianza" hacia el Gobierno de La Rioja y se ha reafirmado en su intención de no negociar los presupuestos para 2019.

"Mientras siga esta desconfianza no podemos hablar de futuro", ha dicho en una rueda de prensa en la que ha afirmado que el seguimiento de los acuerdos entre PP y Ciudadanos ha sido "inexistente" y éstos, además, o no se han ejecutado o no se ha hecho de la manera en que el partido naranja "quería".

Para Ubis, cuando uno cumple "está deseando" darlo a conocer, pero no ha sido el caso del Gobierno de La Rioja.

En el caso de la gratuidad de los libros de texto, por ejemplo, ha dicho, no se ha contado con los centros escolares; y en la tarifa de autónomos los trámites se han hecho farragosos, complicando la situación de quienes "levantan la persiana" cada día.

Como "incumplimiento fragante" ha calificado la reforma de la ADER, en la que el Gobierno, ha creído, "nunca ha tenido la intención de llevarla adelante".

El Bulevar del Mueble de Nájera, la Guardería de Haro o la Escuela de Hostelería de Santo Domingo son otros incumplimientos citados por Ubis, quien ha dicho que todo esto "se traduce en un clima de desconfianza".

"Mientras siga esta desconfianza no podemos hablar de futuro", ha dicho y "por eso", a continuación, ha ratificado lo que ya dijo en julio en un pleno parlamentario: que no se sentará a negociar los presupuestos.

En cuanto a qué más consecuencias de futuro tendrá esta desconfianza ha dicho que "hasta el final de legislatura" Ciudadanos "seguirá trabajando" para aprobar las leyes que quedan pendientes, así como la reforma del Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral, en las que sí ha creído que puede haber acuerdo de todos los grupos políticos.

Por lo que a Ciudadanos respecta, ha concluido para ser "claro", "la negociación de los presupuestos está cerrada"; algo, ha afirmado volviendo al principio, que se podría haber evitado "si realmente hubiera habido un seguimiento desde el minuto cero".