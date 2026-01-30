El CJCC arranca su octava edición de "Una Ronda con Arte Joven" - CJCC

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra refuerza su compromiso con el arte y la revitalización del Casco Antiguo con el lanzamiento de la octava convocatoria de "Una Ronda con Arte Joven".

Esta iniciativa, que ha crecido con cada edición, busca dar visibilidad al talento emergente y dinamizar espacios urbanos del Casco Antiguo a través del arte.

En esta primera fase del proyecto, el Consejo está en búsqueda de nuevos jóvenes artistas que deseen sumarse a esta propuesta cultural.

Asimismo, hace un llamamiento a propietarios de balcones, escaparates y otros espacios urbanos que quieran formar parte de esta estupenda muestra artística al aire libre.

"Una Ronda con Arte Joven" se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión de la creatividad juvenil, transformando el Casco Antiguo en una auténtica galería de arte al aire libre, donde el talento joven conecta de forma cercana y natural con la ciudadanía.

Todas las personas interesadas deberán ponerse en contacto con nosotras en la oficina del Consejo de la Juventud en el interior del Centro Joven o por a través del WhatsApp o teléfono 667463791.

Cuenta con el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud, del Ayuntamiento de Calahorra y de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.