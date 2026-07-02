'ClasicArnedillo' celebra su mayoría de edad con cuatro conciertos para disfrutar de talento consolidado y emergente

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al alcalde de Arnedillo, Pedro Montalvo, y el director del festival, Pablo Muro. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arnedillo volverá a ser el epicentro de la cultura clásica municipal los próximos días 4 y 11 de julio con la XVIII edición del 'ClasicArnedillo'. Un festival que cumple este año su mayoría de edad y que permitirá disfrutar de talento consolidado y emergente en cuatro conciertos, dos actuaciones principales en la iglesia de San Servando y San Germán y dos conciertos de cámara del alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Calahorra.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al alcalde de Arnedillo, Pedro Montalvo, y el director del festival, Pablo Muro, han presentado esta nueva edición del certamen, organizado por el Ayuntamiento de Arnedillo con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Iturriaga ha destacado que "alcanzar la decimoctava edición de 'ClasicArnedillo' demuestra la solidez de un proyecto cultural que ha sabido crecer y consolidarse gracias al compromiso del Ayuntamiento de Arnedillo, de su dirección artística y del público que, año tras año, respalda esta propuesta. Hablamos de un festival que ha convertido a un municipio de menos de 500 habitantes en un referente de la música clásica durante el verano riojano".

Asimismo, ha subrayado que "esta iniciativa refleja perfectamente la capacidad de la cultura para vertebrar el territorio y generar actividad en nuestros municipios".

'ClasicArnedillo' combina patrimonio, paisaje y excelencia artística, acercando al público intérpretes de primer nivel y ofreciendo, al mismo tiempo, una plataforma de proyección para jóvenes músicos que representan el futuro de la música clásica en La Rioja.

"UNA DE LAS CITAS CULTURALES MÁS RECONOCIDAS DEL VERANO"

Por su parte, Pedro Montalvo ha señalado que "para Arnedillo es un orgullo acoger un festival que cumple ya su mayoría de edad y que se ha convertido en una de las citas culturales más reconocidas de nuestro verano. Gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja y al trabajo de la organización, conseguimos acercar una oferta cultural de máxima calidad a vecinos y visitantes, enriqueciendo además la amplia propuesta turística y patrimonial de nuestro municipio".

Asimismo, Pablo Muro ha afirmado que "la programación de esta edición mantiene la esencia que ha definido al festival desde sus orígenes: combinar grandes intérpretes y repertorios de calidad con el apoyo a las nuevas generaciones de músicos. El público podrá disfrutar de propuestas muy variadas, desde un singular concierto para dos arpas hasta un recorrido por más de tres siglos de historia de la música, sin olvidar la participación de jóvenes talentos vinculados a La Rioja y al Conservatorio Profesional de Música de Calahorra".

PATRIMONIO, EXCELENCIA ARTÍSTICA Y FORMACIÓN

A lo largo de sus dieciocho ediciones, 'ClasicArnedillo' se ha consolidado como una cita cultural de referencia en el verano riojano gracias a una programación basada en tres grandes ejes: la difusión del gran repertorio internacional, la recuperación del patrimonio musical español y riojano, y el apoyo a las nuevas generaciones de intérpretes.

La edición de este año mantendrá esta filosofía con dos conciertos principales, que tendrán lugar a las 20,00 horas en la iglesia de San Servando y San Germán, y dos actuaciones de formato más reducido a las 23,00 horas en diferentes espacios hosteleros de la localidad, acercando la música clásica a nuevos públicos y ofreciendo un escenario a jóvenes músicos en formación.

PROGRAMACIÓN

La programación se abrirá el sábado, 4 de julio, con el concierto 'El arpa olvidada', interpretado por el dúo formado por Susana Cermeño y José Antonio Domené, dos de los arpistas españoles más destacados de la actualidad. El programa recorrerá parte del gran repertorio de este instrumento con obras de Jan Krtitel Krumpholtz, François-Joseph Naderman, Marcel Tournier y Gabriel Fauré, además de transcripciones para arpa de compositores españoles como Enrique Granados, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.

Cermeño, catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y Domené, arpista titular de Oviedo Filarmonía desde 2024, cuentan con una amplia trayectoria internacional tanto en el ámbito concertístico como docente.

El segundo concierto principal se celebrará el 11 de julio, sábado, bajo el título 'Recapitulación: un viaje musical'. La propuesta reunirá a la soprano Paloma Friedhoff, los violinistas David Martínez y Fabio Muro y la orquesta de cámara Camerata del Prado, dirigida por Tomás Garrido.

El programa ofrecerá un recorrido por más de tres siglos de historia de la música a través de compositores como Purcell, Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Schumann, Gershwin o Kurt Weill, junto a autores españoles entre los que destacan los riojanos Francisco Javier García Fajer y Celso Díaz.

La participación del joven violinista arnedano Fabio Muro constituye además una de las apuestas más destacadas de esta edición. Becado por la Fundación Albéniz, comenzará el próximo curso sus estudios superiores en la Escuela Superior de Música Reina Sofía tras haber obtenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

El festival se completará con dos conciertos de cámara protagonizados por alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Calahorra. Este sábado, 4 de julio, actuará un cuarteto de saxofones integrado por Carlos Isidro Fernández, Víctor Ruiz, Lucas Ezquerro y Amancio Hernández, mientras que el sábado 11 de julio será el turno de un cuarteto de cuerda formado por Raquel Fernández, Ana González, Antonio Sánchez y Ainara Rodezno.