Clavijo se convierte este domingo en el epicentro sonoro de la Semana Santa riojana

Edición anterior de 'Tambores&Cornetas' de Clavijo - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 15 de marzo, el eco de la Semana Santa resonará con fuerza en Clavijo. La iniciativa 'Tambores &Cornetas', organizada por el ayuntamiento de la localidad en colaboración con el Gobierno de La Rioja, regresa por tercer año para ofrecer una experiencia cultural y sonora única en un entorno de excepción: los pies del castillo de Clavijo. El evento no solo busca acercar la cultura musical de la Semana Santa a vecinos y visitantes, sino que nace como un reconocimiento explícito al trabajo de cofradías y cuadrillas.

A través de sus cajas, timbales, bombos y cornetas, estas agrupaciones mantienen vivos valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto, fundamentales en la identidad de las estaciones de penitencia que recorren La Rioja.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA

La actividad comenzará a mediodía y se extenderá durante toda la tarde, combinando las actuaciones musicales con momentos de convivencia:

13,30 horas: Apertura de la jornada con la actuación de la banda de la Cofradía del Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Logroño, que tendrá lugar en la pista polideportiva de La Unión.

15,00 horas: Se celebrará una comida popular en Clavijo, abierta a la participación de todo el público hasta completar el aforo.

17,00 horas: Inicio del certamen oficial en la plaza de Clavijo.

UN CARTEL DE REFERENCIA

El certamen principal de la tarde contará con una nutrida representación de bandas y agrupaciones de la zona, consolidando a Clavijo como un punto de encuentro para los amantes de esta tradición:

Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía del Santísimo Sacramento (Autol).

Agrupación Musical 7 Claves (Logroño).

Banda de Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores (Logroño).

Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de La Asunción (Murchante).

Grupo LPER (Logroño).

Con esta jornada, el Ayuntamiento de Clavijo reafirma su compromiso con la accesibilidad cultural, transformando el patrimonio histórico en un escenario vivo donde la tradición y la convivencia se dan la mano en fechas próximas a la Semana Santa.