Entrega de los Delantales Solidarios 2026 de Cocina Económica - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cocina Económica de Logroño ha entregado este viernes sus Delantales Solidarios 2026 al Círculo Logroñés y a la familia Trevijano Etcheverría, en ambos casos en reconocimiento al apoyo y colaboración desplegados con la entidad a lo largo de los años.

Ha sido en un acto multitudinario y emotivo, celebrado en el comedor de la entidad, en el que, junto al presidente de Cocina, Luis Álvarez, han estado presentes el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y la consejera de Servicios Sociales, María Martín, entre otros representantes de la vida política y social.

Como ha señalado Álvarez en la introducción de la entrega, el objetivo final debe ser "que nadie duerma en ningún sitio en el suelo, que nadie en Logroño duerma a cielo abierto", reclamando al mismo tiempo "visibilizar" y "ayudar" a los millones de personas que, en todo el mundo, sufren la pobreza.

Y, en este marco, ha destacado que Cocina Económica "está en un proceso ambicioso de ampliación" para el que ha pedido "todo el apoyo financiero necesario", apelando "al respaldo de instituciones, empresas y personas particulares" y destacando, en este sentido, a los dos galardonados hoy, colaboradores ambos de la entidad "desde hace mucho".

En el caso del Círculo Logroñés, distinguido con el Delantal Solidario 2026 a la Entidad, su presidente José Maguregui ha calificado como "un honor" el galardón, "que recibimos con todo el agradecimiento, pero también con ilusión y humildad".

"Es una oportunidad de contribuir a una causa más que justa y necesaria, y la muestra de que, cuando se unen fuerzas, podemos mejorar la vida de los que nos rodean. Esto, además, nos anima a continuar, nos estimula a seguir aportando, porque se comprueba que cada pequeño gesto cuenta", ha subrayado.

Por su parte, el Delantal Solidario a personas particulares ha sido para la Familia Trevijano Etcheverría, recordando su contribución desde el que fuera alcalde de Logroño Fernando Trevijano, entre otras cosas, aportando la figura de San Bernabé que preside el comedor de la Cocina Económica.

Un hecho que, muy emocionado pero también recordando alguna anécdota que ha hecho reír a los presentes, ha citado uno de los hijos de la familia, Ramón, quien ha dicho sentirse "muy contento" por el reconocimiento.

Para cerrar el acto ha intervenido Conrado Escobar, quien lo ha calificado como "profundamente entrañable y muy logroñés", señalando que "Cocina Económica es mucho más que el reparto de comida, es hogar, familia a lo largo de muchos años".

Una entidad, ha reconocido, "que se va a adaptando también a las nuevas necesidades, pero manteniendo siempre su alma solidaria", y una entrega de Delantales, ha añadido, "que es un acierto en la elección, porque ambos representan los valores de Logroño" y que ha resumido en que "todo el mundo tiene derecho a un proyecto de vida, por dignidad humana".