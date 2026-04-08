La Cofradía de San Bernabé presenta este jueves 'La ciudad iluminada', que quiere convertir en himno para las Luminarias

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de San Bernabé presenta este jueves la canción 'La ciudad iluminada', con el objetivo de convertirse en el himno que acompañe una de las principales tradiciones de la ciudad, las Luminarias, símbolo del voto de San Bernabé y de la resistencia de la ciudad de Logroño frente a las tropas francesas en 1521.

La Cofradía de San Bernabé revive cada noche del 10 al 11 de junio esta tradición mediante el reparto de velas y el desfile de luminarias en recuerdo de la victoria de la ciudad sobre los franceses y del voto que los logroñeses hicieron al Santo en 1521.

Con la intención de dotar a este momento de un himno propio, la Cofradía ha compuesto 'La ciudad iluminada', un tema con música y letra de Elías del Río que ha sido grabado con la colaboración de Diego Urmeneta, la Escuela de Jotas y los gaiteros de San Asensio.

El objetivo es que la ciudadanía lo conozca y lo entone durante el desfile de las Luminarias.