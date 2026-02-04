Una cogida al novillero Julio Méndez de Carmelo Betolaza, primer premio del Concurso de Fotoperiodismo del Parlamento

Fotografía 'Cogida en Arnedo' de Carmelo Betolaza primer premio del XIII Concurso de Fotoperiodismo del Parlamento de La Rioja - CARMELO BETOLAZA

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (Aig) han dado a conocer los premios del XIII Concurso de Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja, en el que Carmelo Betolaza se ha impuesto en la categoría de mejor fotografía, con una fotografía del momento en el que el novillero Julio Méndez es trasladado a la enfermería de la plaza de toros de Arnedo tras ser cogido por un novillo.

A su vez, la reportera logroñesa Irene Jadraque se ha adjudicado el premio en la categoría de video con un reportaje sobre el campeonato mundial de Ultimate Frisbee sub 24 celebrado en Logroño. También ha resultado premiados con un segundo premio de fotografía, Justo Rodríguez, con una imagen titulada 'El triunfo del amor', sobre la celebración de la unión entre Carmen y Begoña dos compañeras de la residencia Seniors de La Estrella y, con un tercer premio, Óscar Solorzano, por una imagen titulada 'Parte del cuadro', en la que el personaje en primer plano, parece completamente integrado en el cuadro que da fondo a la imagen.

Los premios se han entregado en el hemiciclo del Parlamento de La Rioja, con la asistencia de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos, Óscar Solorzano y el presidente del jurado, el fotógrafo gallego Xurxo Lobato, que recibe mañana la Insignia de Oro de AiG en el Ayuntamiento de Logroño en reconocimiento a su trayectoria.

Han participado en el concurso 13 reporteros gráficos que presentaron 102 fotografías y seis profesionales de Televisión que presentaron 12 trabajos sobre la realidad informativa riojana. En la categoría de fotografía, el primer premio está dotado con una placa conmemorativa y 1000 euros; el segundo premio recibe 500 euros y placa conmemorativa y, el tercero, 250 euros y una placa conmemorativa.

El primer premio de video también esta dotado con una placa conmemorativa y 1000 euros.

"RESPONSABILIDAD"

Antes de la entrega de los premios, ha tomado la palabra la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, que ha agradecido a todos los que han participado en la última edición, porque "habéis presentado trabajos que sorprenden, año a año, por su brillantez y calidad".

También, ha puesto en valor que los fotoperiodistas "ejercen su labor, conjugando maestría técnica con lo estético", además de "mantener la responsabilidad" en el día a día, con un trabajo en el que las imágenes "transmiten verdad".

Fernández Cornago, en su intervención, se ha referido, además, al papel de la educación y formación de los fotoperiodistas para "hacer una sociedad crítica y bien informada, capaz de seleccionar las fuentes para informarse".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Óscar Solorzano, ha destacado que más allá del premio metálico de los galardones, la importancia viene también del "reconocimiento" a un trabajo que, en el día a día, "realizamos con rigor".

"CALIDAD DEL FOTOPERIODISMO RIOJANO"

El presidente del jurado, Xurxo Lobato, ha dicho "estar realmente sorprendido, y a la vez encantado de la llamada de la asociación de informadores gráficos de La Rioja diciéndome que iba a ser la Insignia de Oro, porque no conocía a nadie de La Rioja, si bien mi mujer tiene orígenes en la región".

Más allá de ello, y en su labor de presidente del jurado ha destacado la "variedad" y la "calidad" de los trabajos presentados, algo que "hace ver que el fotoperiodismo de La Rioja está a un nivel totalmente homologable a cualquier otro lugar a comunidades de España sin ningún tipo de complejo, porque a veces siempre se mira Madrid o Barcelona".

Además, ha señalado que es un "lujo" contar en Logroño con la 'Casa de la Imagen' que "además de esa variedad de actividades que tiene, cuenta con un fondo documental impresionante". Ha querido, finalmente, recordar a todos los periodistas y fotoperiodistas que "están siendo asesinados en todo el mundo por hacer su trabajo".

Ha cerrado el acto el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que ha destacado la importancia de la información "veraz y fiable" algo que también transmiten los reporteros gráficos "dando

ese testimonio visual e informativo de lo que han visto".

Ha puesto en valor el "ojo del fotoperiodista para ver aquello que nos hubiera pasado desapercibo o quedaría olvidado de la historia real de la vida cotidiana de las cosas que suceden en La Rioja". Ha tenido palabras de reconocimiento también para Xurxo Lobato y también para la labor que desarrolla la 'Casa de la Imagen'.