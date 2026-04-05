Colapsa el tejado de una vivienda en San Vicente de la Sonsierra tras un incendio

Archivo - Al lugar acudieron Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tejado de una vivienda ubicada en San Vicente de la Sonsierra ha colapsado tras un incendio que, también, ha afectado al ático y a la cocina, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Fue un particular quien alertó a SOS Rioja del incendio de una casa en la Calle Fortaleza de San Vicente de la Sonsierra. Desde el Centro de Emergencias se movilizó a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El suceso ocurrió ayer, a las 15:04 horas. Ha sido necesario realizar labores de apuntalamiento. No se han registrado daños personales.