Colectivo de docentes interinos e interinas de La Rioja entrega firmas para exigir mejoras en sus condiciones laborales

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de docentes interinos e interinas de Educación de La Rioja, con el respaldo de las organizaciones sindicales: CC.OO, CSIF, PIR, STAR, STE- Rioja y UGT, anuncia la entrega oficial de las firmas recogidas en los distintos centros educativos de la Comunidad Autónoma. Esta iniciativa ha contado con una amplia participación de la comunidad educativa.

Esta campaña de recogida de firmas se enmarca dentro de las acciones reivindicativas que se están realizando, siguiendo la línea de la concentración llevada a cabo el pasado 12 de noviembre, en la que participaron un millar de personas, y tiene como objetivo mostrar la unidad del profesorado interino y respaldar las mejoras planteadas en reivindicaciones previas.

Con esta acción, el colectivo y las organizaciones sindicales buscan poner de manifiesto la necesidad urgente de modificar diversos aspectos relacionados con las condiciones laborales del profesorado interino. El colectivo subraya la importancia de que la Consejería de Educación reconozca el trabajo que realiza el personal interino y atienda a sus necesidades.

Asimismo, destaca la existencia de un objetivo común que une a interinos, funcionarios docentes, equipos directivos, familias y administración pública: la mejora conjunta de la calidad de la educación pública riojana. La defensa de una educación pública de calidad comienza por garantizar condiciones laborales dignas para el profesorado y dotar a los centros de los recursos necesarios para que el alumnado pueda alcanzar sus metas educativas.

El propósito a largo plazo es lograr beneficios para toda la comunidad educativa, incluyendo profesorado itinerante, tutores, especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, personal técnico educativo, así como alumnado y familias.