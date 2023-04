El colectivo gitano, preocupado por los alarmantes datos educativos y el escaso apoyo económico del Ejecutivo regional

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez, ha calificado de "alarmantes" los datos en Educación entre la población gitana porque "seguimos teniendo cifras muy altas de alumnado que no culmina sus estudios". Así, ha detallado, "el 97 por ciento no tiene el graduado escolar y no termina la ESO". Además, ha criticado el "escaso presupuesto" que el Gobierno riojano destina a la entidad.

En este punto, ha indicado, "yo tenía ilusión en cómo se iban a plantear las políticas con este nuevo Gobierno. Cuando el PP hacía las cosas mal yo salía públicamente a decirlo y con el cambio político estaba ilusionado pero en muchos aspectos, como en Educación, tengo que decir que en vez de avanzar hemos retrocedido, estos es una realidad y no lo digo yo, son datos que se pueden calcular".

Jiménez ha querido detallar que de los 1,8 millones de euros destinados a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, 217 millones iban destinados al área de Servicios Sociales. De esta cifra, 66 millones se han dedicado a ayudas a colectivos y personal. De todos ello, la Asociación ha recibido 20.000 euros, una cifra con la que, como ha lamentado el director gerente, "no llega ni para cumplir con el sueldo total de las trabajadoras sociales".

"Si ponemos los datos encima de la mesa se ve claramente la apuesta que tiene el Ejecutivo regional con la comunidad gitana de La Rioja".

Enrique Jiménez, acompañado de la trabajadora social, Sonia Martínez, y la responsable del área de Educación, Abigail Pedraza, ha realizado una radiografía de la situación actual que atraviesa la comunidad gitana en nuestra comunidad con motivo de la celebración, el pasado 8 de abril, del Día Internacional del Pueblo Gitano.

En primer lugar, Sonia Martínez ha explicado que en La Rioja hay en torno a 8.000 o 9.000 gitanos y, en el año 2022, la Asociación atendió de manera directa a unos 2.600 en el área de Servicios Sociales, más de 200 menores.

Entre los asuntos a abordar, la trabajadora social ha indicado que la actual crisis energética "nos afecta a todos" pero "más si cabe a la población gitana" porque hay "un empobrecimiento total". Sobre el 80 por ciento de la población gitana en La Rioja recibe algún tipo de ayudas (Renta de la Ciudadanía, prestaciones, IMV)... "ayudas que no son muy elevadas económicamente y que hace que llegar a fin de mes se complique mucho más".

"APAGAR FUEGOS"

Por su parte, Abigail Pedraza ha explicado que "los datos en educación son alarmantes". Como ha destacado, además, tampoco se ha podido trabajar correctamente en el área de mediacion escolar "porque nuestro rango de acción es muy limitado". Entre otros, estudian temas de absentismo escolar, conductas disructivas... "apagar fuegos, en definitiva", ha dicho".

Relacionado con el empleo, Pedraza ha explicado que la población gitana tiene una tasa de paro del 52 por ciento, más de tres veces superior al de la población en general. En este punto resaltan la brecha de género existente porque el paro entre las mujeres es del 60 por ciento.

También ha incidido en la importancia del trabajo autónomo a la vez que ha agradecido la apuesta de la Consejería de Desarrollo Autonómico en este ámbito.

"Empleo y Educación deben estar de la mano, la formación tiene que ser la clave y la base para cambiar los datos alarmantes del empleo", ha afirmado.

VIVIENDA DIGNA

Otro de los asuntos a reivindicar por parte de la Asociación es el acceso a la vivienda. "El 80 por ciento de las viviendas no cumplen con los estándares de vivienda digna. Es lamentable".

En este punto ha destacado el "escaso" apoyo del IRVI. "El Ayuntamiento de Logroño ha cedido a la Consejería de Vivienda alrededor de 58 inmuebles en Logroño pero no han llegado a la población gitana".

Jiménez ha tomado la palabra de nuevo para destacar "el antigitanismo" que existe "y la dificultad de acceder a una vivienda". "En muchos de los casos no pueden acceder no solo porque no tengan ingresos sino por el hecho de ser gitano".

Finamente, el director gerente de la Asociación también ha querido reivindicar la falta de Fondos Europeos para el colectivo gitano. "Vemos que el Gobierno de La Rioja nos ha dejado totalmente sin intervención".