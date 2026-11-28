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LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento concederá la Medalla de Oro de la Ciudad Logroño al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja y a Fundación Ibercaja. El reconocimiento ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja celebra en el año 2026 el centenario de su constitución. "Su contribución ha trascendido el ámbito estrictamente profesional para convertirse en un agente activo del desarrollo económico y social, colaborando con instituciones, entidades y organizaciones en beneficio del conjunto de la sociedad", señala la propuesta de concesión de la Medalla de Oro.

Por su parte, la Fundación Ibercaja conmemora en el año 2026 el 150º aniversario de una trayectoria ejemplar al servicio de las personas y del desarrollo social, cultural y educativo de los territorios en los que desarrolla su actividad.

"El aniversario que ahora celebra ofrece una oportunidad excepcional para reconocer una trayectoria continuada de servicio a la sociedad y una contribución sostenida al progreso económico, cultural y social de Logroño", indica la propuesta de concesión de la Medalla de Oro.

LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

Esta distinción fue creada en el Pleno de 18 de mayo de 1921 con la denominación de Medalla de la Ciudad y estaba "destinada a premiar servicios extraordinarios en favor del pueblo". En 1958 se reguló en el reglamento de Honores y Distinciones del ayuntamiento de Logroño con el nombre de Medalla de Oro.

Con la aplicación de la conocida como Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura), nueve de las medallas concedidas fueron revocadas por acuerdo plenario de 15 de febrero de 2011.

Se ha otorgado la distinción a Amós Salvador Rodrigáñez (1921), Eduardo González Gallarza (1926), Niceto Alcalá Zamora (1932), Indalecio Prieto Tuero (1932), Joaquín González Gallarza (1948), Federico Sabrás Gurrea (1950), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (1977), Cámara de Comercio e Industria (1987), Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (1988), Instituto Práxedes Mateo Sagasta (1994), Cocina Económica (1994), Miguel Ángel Marín Castellanos (2004), Manuel Sáinz Ochoa (2004).

José Luis Bermejo Fernández (2004), Ramón Castroviejo Briones (2004), Rafael Azcona Fernández (2008), Alejandro Rubio Dalmati (2009), Ciudad de Dax (2010), Cofradía Virgen de la Esperanza (2012), CERMI La Rioja (2014), Lorenzo Cañas Metola (2015), Daniel González Ruiz (2016, a título póstumo), Rafael Moneo Vallés (2021), Pedro J. Ramírez Codina (2023), el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (2024) y los exalcaldes Julio Revuelta, Tomás Santos, Cuca Gamarra y Pablo Hermoso de Mendoza (2024).