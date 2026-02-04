"Combatir la mafia socialista y desenmascarar la estafa del PP", objetivos de Vox en el Parlamento riojano

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha asegurado que Vox inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Parlamento de La Rioja "con el objetivo de combatir la mafia socialista y desenmascarar la estafa del Partido Popular". "En medio, entre la mafia socialista y la estafa del Partido Popular, se encuentra el sentido común, se encuentra Vox", ha apostillado.

"En un lado tenemos al gobierno de Pedro Sánchez sostenido por la corrupción mientras asfixia a impuestos a los españoles, subiéndolos hasta en 93 ocasiones en el tiempo que lleva en el poder, y que deja de lado a los riojanos abandonados a su suerte, con la peor financiación autonómica, menos infraestructuras de transporte y sin pagar la dependencia".

Y por otro lado, ha añadido, se encuentra el Gobierno del Partido Popular en La Rioja "incapaz de dar un golpe de timón y de construir una alternativa". "Capellán vive alejado de la realidad e ignora los verdaderos problemas de los riojanos, como el deterioro de los servicios públicos, la falta de vivienda o la creciente inseguridad que se está experimentando en todos los municipios del territorio regional", ha reseñado.

Al inicio del último periodo completo de sesiones de esta legislatura, el portavoz de Vox ha explicado que "ha comenzado 2026 y las perspectivas son negativas", ya que La Rioja crecerá un 1 por ciento menos que en 2025 y es la sexta región con menos tasa de paro, cuando llegó a ser la segunda en 2020, mientras gobernaba el PSOE.

"La Rioja está parada", a causa del abandono del bipartidismo durante todos estos años.

"PARÁLISIS DE LA RIOJA"

"La parálisis de La Rioja es el resultado de seguir haciendo políticas socialistas", ha manifestado Alda, "a pesar de que, el 28 de mayo de 2023, los riojanos votaron cambio, dándole la mayoría absoluta al Partido Popular". Por ello, ha pedido un cambio de rumbo y ha recordado que el Gobierno de Gonzalo Capellán "está ante la última oportunidad de cambiarlo todo".

"El Partido Socialista y el Partido Popular son la tormenta perfecta para la parálisis de La Rioja", ha añadido. "El Gobierno de Pedro Sánchez lo único que hace es dañar a La Rioja", con el "presunto amaño" en la adjudicación de la Ronda Sur y el mal estado de la red ferroviaria, mientras que el Gobierno del Partido Popular "trata de engañar a los riojanos con la regularización de los inmigrantes ilegales y el acuerdo con Mercosur".

Por ello, Alda ha concluido diciendo que Vox llevará al Parlamento en este periodo de sesiones "los problemas reales de los riojanos", como la subida de precios y el empobrecimiento social, el lamentable estado del sistema ferroviario, el rechazo a Mercosur, el cierre de los centros de menas, la rebaja masiva de impuestos o la nueva ley de concordia, en sustitución de la de memoria histórica.