Comienza el montaje del belén monumental de la plaza del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana ha comenzado el proceso de montaje del belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento, que abrirá sus puertas al público el viernes 4 de diciembre. El belén monumental, que el año pasado recibió la visita de más de 120.000 personas, permanecerá abierto hasta el día 6 de enero, con horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

Al igual que en la pasada edición, contará con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones (entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales), 60 figuras y no expondrá animales vivos.

El recorrido contará también con el 'pozo de los deseos', en el que el público visitante podrá depositar monedas que se destinarán a una causa benéfica. El año pasado recogieron 3.042,96 euros, que fueron donados a Cruz Roja.

El conjunto se completará con la iluminación del edificio del Ayuntamiento, en cuya fachada se instalará una estructura de bombillas LED en forma de cascada para simular un cielo estrellado como fondo del belén.

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN ESTE BELÉN?

Además de construcciones como un pozo, una noria, una fragua o varias casas, los visitantes podrán encontrar representaciones de los siguientes elementos patrimoniales de La Rioja:

Muralla del Revellín (Logroño). Siglo XII.

La antigua puerta de la muralla es uno de los símbolos del Sitio de Logroño de 1521.

Castillo de Clavijo (Clavijo).

Es legendaria la Batalla de Clavijo, en el año 844, en la que, según la leyenda, Santiago Apóstol apareció para decidir la contienda a favor de los cristianos.

Fuente del Peregrino (Logroño).

Lugar de refresco y descanso para los muchos peregrinos que pasan junto a ella cada día.

Se encuentra junto a la Iglesia de Santiago en la plaza del mismo nombre.

Iglesia de San Bartolomé (Logroño).

Su portada, del estilo gótico y del siglo XIII, se utiliza como portal de este belén.

La auténtica está situada en la plaza de su mismo nombre.

El Picuezo y la Picueza (Autol).

Del período Terciario, miden 42 y 28 metros de altura, respectivamente, y cuenta la leyenda que son una pareja convertida en piedra.

Casona (Briones).

Esta casona, del siglo XVI, es la más antigua de la villa y también de La Rioja.

La planta baja es de sillería y la superior, de ladrillo con estructura de madera.

Guardaviñas.

Construcción tradicional de planta circular utilizada como refugio de los agricultores y sus animales de labor.

Se pueden encontrar en buena parte de nuestra geografía.

Iglesia de Santa María de Palacio (Logroño).

Destaca su aguja, torre original del siglo XIII de forma piramidal octogonal.

Es de origen románico.

Ermita de San Esteban (Viguera).

Del siglo X y de estilo prerrománico, esta pequeña construcción fue realizada en una oquedad de las espectaculares peñas tras la Reconquista.