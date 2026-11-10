Comienzan las obras en la nave central de la Catedral de Calahorra con la supervisión de arqueólogos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación del pavimento de la nave central de la Catedral de Calahorra han comenzado este lunes con la intervención de un equipo de arqueólogos, que está realizando catas prospectivas en el subsuelo a medida que se retiran los cartabones de piedra que conforman el actual pavimento.

Se inicia así una actuación anunciada recientemente por el Cabildo, con un presupuesto de 120.000 euros y contemplada en el convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja, cuyo objetivo es mejorar el estado del suelo, renovar la imagen interior del templo y suprimir barreras arquitectónicas.

La intervención afecta al pasillo central comprendido entre el coro y el presbiterio, cuyo pavimento se encontraba muy deteriorado, con agujeros, desprendimientos y problemas de delaminación que dificultaban incluso el tránsito de los fieles y visitantes.

El suelo que se está levantando está compuesto por cartabones de alabastro de dos tamaños. Las piezas de mayores dimensiones presentan un espesor de entre 7 y 7,5 centímetros y unos 40-41 centímetros de lado.

Las de menor tamaño tienen entre 5 y 5,5 centímetros de espesor y 29 centímetros de lado, y se combinan con piezas de piedra negra, identificada quizá como basalto o gabro, formando la composición geométrica del pavimento.

La retirada de estos elementos se está realizando bajo supervisión arqueológica, con catas que permitirán conocer mejor la configuración y evolución del subsuelo de esta zona del templo.

Además, está previsto conservar un paño de aproximadamente tres por tres metros del pavimento actual, que permanecerá intacto como muestra del suelo histórico que será sustituido por el nuevo.

UNA DELICADA INTERVENCIÓN SOBRE LOS SÍMBOLOS DE LA CATEDRAL.

Uno de los trabajos que requerirá mayor cuidado será la extracción del conjunto pétreo situado en la cabecera del pasillo central, a los pies del presbiterio.

Se trata de una composición realizada a modo de mosaico florentino que reúne algunos de los principales símbolos de la Catedral: el búcaro con las azucenas, representación de Santa María Virgen, y las espadas y los tajos, símbolos vinculados a los patronos de la ciudad, los santos mártires Emeterio y Celedonio.

La pieza presenta una especial complejidad técnica, ya que podría descomponerse durante su extracción y, además, su parte superior se encuentra solapada por el primer escalón del presbiterio. Su recuperación exigirá, por tanto, una intervención especialmente cuidadosa para intentar preservar su integridad.

La actuación contempla también eliminar el desnivel que actualmente separa la nave central de las laterales, situadas a una cota inferior. Con ello se pretende facilitar la circulación y mejorar la accesibilidad del templo, aunque la modificación supondrá la aparición de un nuevo escalón en los accesos al presbiterio y a la sillería del coro.

EXCAVACIONES EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR.

Al margen de los trabajos de la nave central, continúan las prospecciones arqueológicas en otro punto de la Catedral: la capilla de la Virgen del Pilar.

Allí se están excavando dos enterramientos situados a ambos lados de la lápida del obispo Pedro de Lepe, una intervención que está permitiendo documentar antiguas sepulturas vinculadas a personajes relevantes de la historia eclesiástica.

Los registros del archivo catedralicio permiten identificar el enterramiento situado a la izquierda, fechado en 1662, como el correspondiente a fray Bernardo de Ontiveros, destacado monje benedictino, teólogo y obispo español del siglo XVII, considerado una figura de notable relevancia intelectual y eclesiástica en la Iglesia de su tiempo.

La sepultura situada a la derecha, más próxima a la lápida de Pedro de Lepe, correspondería a don Francisco Rodríguez Castañón, que fue obispo de Orense y posteriormente de Calahorra y falleció en el año 1700.

Estas actuaciones arqueológicas añaden una dimensión histórica a las obras de conservación y mejora que se están desarrollando en la Catedral, ya que permiten estudiar y documentar elementos del subsuelo y espacios funerarios que forman parte de la trayectoria histórica del edificio.

Las obras obligan a trasladar temporalmente el culto Durante el desarrollo de los trabajos, cuya finalización está prevista para el mes de febrero, las celebraciones litúrgicas se trasladarán a otros espacios del templo.

Las misas se oficiarán en la capilla de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, situada en la girola, o en la capilla de los Reyes, ubicada en el trascoro, nada más acceder a la Catedral por su puerta principal.

La intervención permitirá renovar uno de los espacios de mayor tránsito del templo y mejorar sus condiciones de accesibilidad, al tiempo que se documentan y preservan testimonios materiales de su historia.

Una actuación que combina, de este modo, la conservación del patrimonio histórico con la adaptación de la Catedral a las necesidades actuales.